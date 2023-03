El gobierno provincial anunció nuevas iniciativas deportivas

Con la participación de la secretaria de Deportes Cintia Ramírez y la ministra de Educación María Eugenia Cantaloube, se realizó ayer en el Espacio Movimentum del Parque La Pedrera de Villa Mercedes el lanzamiento de diferentes iniciativas deportivas que el gobierno provincial llevará adelante en este 2023: el Torneo Provincial de Fútbol Femenino (en categorías Primera División y Sub 14), Mundialito de Fútbol Barrial, Plan Provincial de Atletismo y Natación, y el Plan "Fortaleciendo Mi Club".

"La idea es que sepan las herramientas con las que cuentan desde la Secretaría de Deportes. Brindamos muchos programas y proyectos que llegan directamente a los niños, para que los aprovechen y utilicen. Creo profundamente que el deporte, cuando llega a los niños, les cambia en cierta forma la vida. A través del deporte aprenden valores, la capacidad de optar, a desarrollar sus habilidades físicas y a tomar decisiones en la adolescencia, que por ahí es un momento crucial en la vida de los seres humanos", dijo Ramírez, quien estuvo acompañada además por Sergio Dacuña, director del parque; Mario Echavarría, presidente de la Federación Sanluiseña de Fútbol, e integrantes de la cartera de Deportes.

El Torneo Provincial de Fútbol Femenino Copa Gobierno de San Luis de Primera División dará inicio el 15 de abril con la participación de 64 clubes procedentes de las 5 ligas del suelo puntano (Villa Mercedes, Valle del Conlara, San Luis, Norte y Sur), bajo un formato similar al de Copa Argentina. Los primeros enfrentamientos se jugarán en simultáneo en la Villa Deportiva de San Luis, y luego visitará a Villa Mercedes, más precisamente el predio de la Liga local, y el Valle del Conlara.

En cuanto a premios, los tres primeros puestos recibirán copas, y las campeonas visitarán el predio de AFA en Ezeiza y afrontarán una serie de duelos amistosos.

El Provincial Sub 14, que también dará el puntapié inicial el 15 de abril, tendrá la particularidad de que además de contar con los equipos de las ligas, podrán participar escuelas deportivas y clubes barriales. Las ganadoras también podrán visitar Buenos Aires. Las inscripciones para ambos torneos cierran el 2 de abril.

Además, se presentó el Mundialito de Fútbol Barrial, un torneo de fútbol 7 para las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 del que podrán formar parte todos los barrios de provincia. La competencia se desarrollará en una etapa barrial, circuito, municipal, departamental, y por último provincial.

Se podrán anotar hasta el 31 de marzo mediante el siguiente link: http://mundialito.deportes.sanluis.gov.ar. Los ganadores recibirán conjuntos deportivos, viajarán a Buenos Aires para conocer La Boca y el "Monumental" de Núñez, y a su vez, los entrenadores ganarán kits deportivos.

Por otro lado, se presentó el Plan Provincial "Fortaleciendo Mi Club", una propuesta dirigida a las instituciones deportivas para acceder a subsidios destinados a obras de infraestructura, la compra de bienes de uso y la organización de torneos. Quienes posean terreno, podrán acceder al Programa "2 millones para mi club" para mejoras edilicias; y quienes no lo posean, podrán anotarse al beneficio de $500 mil para la compra de bienes de uso y la organización de torneos. Las inscripciones abrirán este lunes 20 de marzo en la web de la Secretaría de Deportes: www.deportes.sanluis.gov.ar.

También forma parte de este plan el Programa de Regularización Jurídica, a través del que aquellas instituciones que no tengan sus papeles en orden podrán recibir asesoramiento gratuito de abogados y contadores pertenecientes a la Secretaría de Deportes para regularizar su situación y quedar en condiciones para recibir futuros beneficios.

Otros dos programas que integran "Fortaleciendo mi Club" son "Clubes en Obra" y "Hay Equipo", iniciativas ejecutadas por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que se materializarán en favor de los clubes a través de la Secretaría de Deportes del gobierno provincial.

Por último, fue presentado el Plan Provincial de Atletismo y Natación, propuestas desarrolladas en conjunto entre la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Educación bajo el título "El Deporte va a la Escuela".

El Plan Provincial de Natación comenzará su segunda edición a partir del 3 de abril en San Luis, Juana Koslay, Villa Mercedes, Merlo y Concarán, que este año se incorporó a la iniciativa tras la reinauguración del natatorio ubicado en la Escuela Técnica N° 26 "Gobernador Elías Adre". El de a-tletismo, que se desarrollará entre abril y diciembre, está dirigido a más de 3 mil niños y adolescentes de 12 a 17 años de 12 localidades sanluiseñas.