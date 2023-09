Más de cinco mil futbolistas le dieron vida al Mundialito

El Mundialito de fútbol barrial congregó a más de 5.000 futbolistas de entre 12 y 16 años, que conformaron 400 equipos de seis jugadores de campo y un arquero, de cada uno de los rincones de los 9 departamentos provinciales.

El torneo se disputó por etapas (barrial, circuito, municipal, departamental y provincial), comenzó en las canchas de barrio y luego llegó a la Villa Deportiva de San Luis, al Parque La Pedrera de Villa Mercedes y al estadio provincial de La Punta.

El domingo en el “Juan Gilberto Funes” se jugaron las finales y se definieron los podios. En masculino compitieron en Sub 12, Sub 14 y Sub 16; y en femenino, en Sub 16.

En Sub 12 se impuso Fusión Sur de San Luis, segundo Los Tigres de Tilisarao, y tercero Banda Sur de San Francisco.

En Sub 14 subió a lo más alto del podio Los Pibes de Naschel, escoltado por Edepro de San Martín y Mi Pequeño Universo de San Luis.

En Sub 16, entre los varones fueron campeones Los Canarios de La Toma, segundo Fortuna de la localidad Fortuna, y tercero Matadero Viejo de Quines.

Finalmente, en Sub 16 femenino ganó Ateneas de Navia, segundo fue La Villa FC de Villa de la Quebrada, y tercero Las Funebreras de Concarán.

Daniel Pereyra, entrenador de Fusión Sur San Luis en trabajo conjunto con Marcelo Argañaraz, contó que “para los chicos fue hermoso jugar la final en el estadio provincial, con público y, antes, hacerlo en La Pedrera”.

La esencia que tuvo el campeonato se explica en las palabras de Daniel: “Como conductores fue acompañarlos y enseñarles que lo importante es el compañerismo y ante todo está el equipo, y ahí estuvo la característica que los hizo sobresalientes”.

Los campeones levantaron la copa, recibieron indumentaria y kits, y anoche viajaron a Buenos Aires a disfrutar del premio mayor que les otorgó el gobierno provincial: conocerán “La Bombonera” de Boca y “El Monumental” de River, realizarán un city tour por lugares emblemáticos de la Capital Federal y disfrutarán de los juegos del Parque de la Costa.

