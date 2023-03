"Gato" Fernández quiere construir entre 2.000 y 2.500 casas por año

Jorge “Gato” Fernández está metido de lleno en la campaña en la que representará al peronismo, y en la que buscará llegar a la gobernación de la provincia como continuador de la gestión de Alberto Rodríguez Saá. En una entrevista con El Diario de la República, confirmó que una de sus propuestas en caso de ser elegido primer mandatario será la construcción de 2.000 a 2.500 viviendas por año.

“El tema de la vivienda surge en algunas localidades o ciudades con mucha más fuerza que en otras. Indudablemente, existe un requerimiento importante, hay un déficit habitacional”, afirmó el candidato a gobernador por el lema Unión por San Luis.

“Hoy una persona que tenga un ingreso de $150 mil, un ingreso medio, le resulta muy difícil contar con una vivienda, más si tiene un hijo, dos hijos, y ni hablar de quienes tienen ingresos menores. La posibilidad de construir se le ve negada y me parece que el Estado tiene que dar soluciones”, apuntó Fernández, quien fuera intendente de Tilisarao, ministro de Gobierno del Ejecutivo puntano y miembro del Superior Tribunal de Justicia.

Cuestiones como el crecimiento demográfico natural y la llegada de habitantes de otras provincias hicieron que el camino para acceder a la casa propia no sea tan sencillo en la provincia, consideró "Gato" Fernández. Y la solución que presenta es una política habitacional fuerte, característica del gobierno puntano.

“Yo creo que gran parte del direccionamiento de la obra pública va a ser destinado a viviendas, sin duda. Se tiene que armar un plan para construir entre 2.000 y 2.500 viviendas por año, un plan a cuatro años, agresivo en materia de vivienda”, remarcó.

En su gestión como intendente, Fernández recordó que construyó 700 viviendas en Tilisarao y que los esfuerzos del municipio se extendieron a la Villa de Merlo, donde levantaron otros 150 hogares.

El candidato agregó que otro de los beneficios importantes de la vivienda es, además de darle techo a las familias de San Luis, la generación de empleo directo. Fernández hizo una serie de cálculos en este sentido. La construcción de una casa social ocupa de 1,8 a 2 obreros, con un plazo estimado de edificación de un año. Si el Gobierno construye 2 mil viviendas por año, serán unos 4 mil empleos directos, y si se cuentan los cuatro años de gestión, serían 16 mil puestos de trabajo generados.

“La vivienda propicia un círculo virtuoso por la cantidad de mano de obra que genera, que es mayor que la de otro tipo de obras públicas. Por otro lado, en los pueblos, en las localidades, en las ciudades, genera un círculo virtuoso en cuanto a la economía, no solo por el consumo que el propio obrero realiza, sino también por los materiales, por los insumos que se van comprando. Es una cuestión en la política que cubre un aspecto social, laboral, económico y de obra pública”, resumió.

Seguridad y Salud

Cuando El Diario entrevistó a Fernández este fin de semana, habían pasado pocas horas de una visita que había realizado a Paso Grande, localidad en cercanías de La Toma. Con su camisa celeste, arremangada, el candidato contestó con energía las preguntas sobre otras áreas en caso de ser gobernador. No parecía cansado, a pesar de las altas y poco comunes temperaturas de marzo. El “Gato” ya visitó varias localidades de la provincia para hablar con candidatos e intendentes del peronismo.

Allí practicó, quizás, una de las actividades fundamentales para un político: la escucha a los vecinos. La seguridad y la salud son temas insoslayables para la ciudadanía. En el primer asunto, el candidato a gobernador hizo énfasis en generar un plan integral, de múltiples áreas para combatir la delincuencia. En el segundo, apuntó a optimizar la atención dentro de la provincia, más con un Gobierno que hizo una fuerte inversión en la salud pública en los últimos años.

“Uno cuando ve la cantidad de personal policial incorporado en los últimos años, versus otros períodos, es el doble o el triple; al igual que la cantidad de camiones y chalecos antibalas y cámaras; pasamos de cero contra más de cien. Notoriamente, se ha hecho una inversión y es un esfuerzo enorme”, opinó Fernández. “Hay que trabajar en serio en un mapa del delito, de manera interrelacionada, con las distintas áreas de Gobierno”, apuntó el candidato.

Por un lado, desde la salud para atender a aquellos delincuentes que actúan así por una adicción; desde la educación en el caso que hayan dejado la escuela y desde lo laboral si está desempleado, enumeró a modo de ejemplo. “Tenemos que articular políticas educativas, que las tiene la Provincia, con políticas sociales y de salud para trabajar sobre este flagelo”, resumió.

Además, dijo que tiene que haber “un plan que contemple la incorporación de personal, el control de los planes de estudio, trabajar articuladamente con las distintas áreas del Gobierno y con las municipalidades para mejorar la iluminación y desmalezar baldíos”.

Las últimas gestiones de Alberto Rodríguez Saá se caracterizaron por una fuerte inversión en salud pública, con algunos hitos importantes como la apertura del Hospital Central "Ramón Carrillo", en la capital y el Hospital "Verónica Bailone", en Villa Mercedes. A su vez, en el último año se hizo una entrega a gran escala de ambulancias para pueblos del interior, agregó el candidato.

“Voy a Beazley y veo el hospital casi nuevo y el "Catalina Rodríguez" de Merlo anda maravillosamente. Pero hay quejas de la gestión de turnos, de que no hay atención en el barrio. Y las especialidades, no hay. Sé que no es fácil conseguir especialistas que se trasladen al interior. Pero en otros interiores, en otras localidades hay”, opinó.

“Un odontólogo, un cardiólogo, un traumatólogo, un pediatra, un ginecólogo tiene que existir. Hay que cambiar el sistema de la carrera sanitaria, porque se quejan de los sueldos, pero estos son los segundos mejores de la Argentina”, agregó.

“Tienen que estar cubiertas estas especialidades y la gestión de turnos tiene que existir. Hay protocolos de atención. No se puede ir la gente enojada del hospital porque la maltrataron. Teniendo la descomunal inversión que hay en salud pública no podemos escuchar quejas de salud. Estamos en condiciones de tener el mejor sistema de la República Argentina”, concluyó.