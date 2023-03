¿Qué hacemos? Las mejores propuestas para disfrutar en marzo

LOS DESTACADOS DE LA SEMANA

SÁBADO

Una noche verde

Los festejos por el Día de San Patricio no se hacen esperar en el Casino Tropicana. La velada comenzará con DJ en vivo y la voz inigualable de Pablo Sotteli. La noche amerita para unas cervezas que serán cortesía de la casa.

JUEVES

Canciones bonitas

Habitual acompañante en la banda de “La Charo”, Juan Sardi inicia una gira por San Luis en la Sala "Berta Vidal de Batttini". Lo acompaña su amigo Carlos Braile en un show que se llama “Entre-lazos de canciones”. A las 21:30.



Un plus de rock

Una de las bandas ganadoras del pre Rock en La Casa estrena su título en San Luis. Extras llega a All Right para tocar gratis y mostrar las canciones que los llevaron al honor.



En la vida hay amores que nunca...

Romanticismo a flor de piel se vivirá en el Cine Teatro San Luis gracias a la noche de boleros que recorrerá las mejores canciones del género junto al ensamble musical Alto Fulgor. La cita es a las 21 y las entradas se consiguen por Eventbrite.

VIERNES

De Carpintería a Mercedes

Decididos a expandir su folclore sonoro a toda la provincia los SolFeAr llegan al Boliche Don Miranda con un par de discos bajo el brazo. Tendrán como invitado especial a Gino Cardarelli.

MÁS OPCIONES PARA DISFRUTAR

MIÉRCOLES

El melódico no se detiene

Ariel Silva lleva sus canciones melódicas a 4 Reinas, en Illia 392. Reservas al 2664969550. Para juntarse a escuchar una linda voz.



Justicia poética

Sin autotune ni pistas que intercedan en el medio, Keim se presenta en el bar Emporio en formato acústico, solo con su guitarra y las letras que hablan de ansiedades y amores, entre otras cuestiones. La cita es a partir de las 22.



Lo que suena

Los tambores, los timbales y otros instrumentos percusivos sonarán en All Right con Ritual Percusión, el grupo dirigido por Nahuel Rivero que tiene una propuesta novedosa para el Día de la Mujer. A las 22, gratis, en All Right.



Un grito de libertad

Las y los artistas de la comunidad disidente tendrán su espacio para expresarse en un día especial para todas y todos. En Campo Cercano, de Caseros 542, músicas, poetas, bailarines y cualquiera que tenga algo para decir o hacer, está invitado. A partir de las 20.



Una noche a puro brillo

La Pocha Show y Francis Legant vuelven al lugar que las cobija como estrellas para dar su espectáculo “Fantásticas”. La dupla de humoristas corta la semana en el Bar de la esquina a las 22:30 con reservas al 2665131678.

VIERNES

Un solo de blues

Ricardo Tapia, cantante de La Mississippi, vuelve a San Luis y a All Right con su formato solista en el que repasa canciones propias y ajenas con un vozarrón repleto de buenas bebidas. Gratis a partir de las 23.



Reírse con ganas

Para extender el Día de la Mujer la mendocina Andrea Ibañez vuelve con “Tentadas”, su monólogo humorístico solo para mujeres que algunas conocen de memoria, pero que nunca viene mal volver a escuchar. A las 22, en All Right. Anticipadas a 1.200 pesos.



Ojos despiertos

Uno de los mejores tributos del país a Los Redondos llega a San Luis y se instala en Comuna. Juguetes Perdidos se encuentra en el bar del sur de la ciudad para representar “Un baión para el ojo idiota”. A partir de las 21.



También campeones

Se viene una peña folclórica que reunirá a los campeones nacionales de malambo que tiene la provincia y que se llamará “La mejor herencia”. Francisco Saez, Damián Miranda, Alexis Logiudice y Carlos Cejas romperán el piso de La Mula para que el público los aplauda. Anticipadas, 850 pesos.



San Martín abre su fiesta

La noche inaugural del festival del Cerro Blanco, en San Martín, tiene batallas de DJ, la música de Los Herederos, Dale Ritmo y el cierre de Dale Q' Va. La fiesta en el pueblo es total y comenzará a partir 22.



Madrugada en Piedra Blanca

La segunda edición del ciclo de mujeres en La Peña del Tatita, en Piedra Blanca, tiene a Zaira Gallo como voz cantante. Un encuentro para regar con buen vino y buena comida.



Sabor mexicano

Los Charros de Luchito y Rafael traen sus corridos y sus sombreros para que los puntanos bailen un estilo no tan frecuente en la provincia. Tocan en el Club Vial con las primeras 500 entradas a 1.200 pesos.



Respiros de poesía

El espacio cultural Al Pan Pan de El Trapiche inaugura su ciclo de cine iberoamericano con “Beba poesía”, el documental puntano dedicado a Beba Di Genaro que tiene participaciones ficcionales de Romina Reta, Adriana Durigutti y Hernán Duarte. A las 21 con reservas al 2665287701.



Canto ancestral y feminista

El grupo Teluricosmicas se dedica a recopilar música ancestral y crea canciones propias con temática feminista. Se presentarán en el auditorio de Casa del Poeta a las 21 y para verlas, los espectadores deberán comprar las entradas a 500 pesos.



Paseo inmoral

Soda Stereo y Gustavo Cerati se transformaron en guardianes del rock nacional y Planeador V, la banda villamercedina, le rinde tributo con un show en el que recorre el amplio y rico repertorio del grupo que hizo historia. El show será en el Auditorio Morrison a las 22.

SÁBADO

Caballos y folclore

Con foco en la jineteada, el festival del Cerro Blanco en San Martín tiene una grilla musical que incluye a Los Santiagueños del Río, Juancito Colman y Los Umbides. La diversión comenzará a partir de las 22 y las entradas cuestan 2 mil pesos.



Pura tradición

Con La Cautana como número central y dos ballets que mostrarán sus destrezas, el encuentro gaucho organizado por la agrupación Los Reseros tendrá a la tradición como centro. A partir de las 16 en el predio Santa Marta, de ruta a Pescadores y la exrruta a San Juan.



Saldar la deuda

La primera entrega de la revancha de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta tendrá a Luciano Pereyra en un recital muy esperado por el público de la provincia. El complejo en la tradicional calle mercedina recupera su encuentro y abrirá sus puertas a partir de las 20. Las entradas se consiguen a través de Passline a 2.000 pesos.



Ahora, con amigos

Luego de un set solo, Ricardo Tapia repite un recital en All Right a las 22, pero esta vez con músicos puntanos como invitados especiales. Así termina el fin de semana sanluiseño de un cantante de nivel internacional.



Gauchos organizados

La agrupación gaucha El Resero presenta la segunda edición del Festival Provincial del Resero Puntano en el que actuará La Cautana y habrá destrezas criollas. El encuentro comienza a las 16 en el predio Santa Marta. La entrada costará 500 pesos.



Peña que te quiero peña

Rioquinteños y Enzo Celiz llegan con sus ritmos tradicionales a “Madre tierra” la peña que ya se posicionó en Villa Mercedes. Los artistas prometen una noche para bailar y bailar a partir de las 22. Las reservas se pueden hacer al número 3517729871.



Jazz bajo los árboles

En la avenida del Circuito en Potrero de los Funes, el lago y la música se conectan gracias a “Pulseshons”, el ciclo de artistas que dejan su huella al aire libre. Para esta cita llega Andrés Marino con canciones propias e instrumentales. A las 20 con entrada a mil pesos.

DOMINGO

Fuerzas desde las entrañas

Para seguir con las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Casa del Poeta proyectará “Sarajevo mon amour” en el clásico ciclo de cada domingo organizado por la Asociación Civil La Ventana. La función será a las 19 con entrada gratis.



Natural y amistoso

La segunda edición del Festival Semilla llega a Comuna con actividades relacionadas con el cuidado de la Madre Tierra. Músicos en vivo, talleres sobre educación ambiental, ronda de saberes y feria de productores se podrán visitar desde las 11 de la mañana hasta las 22 con entrada libre.