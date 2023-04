Martín Catoira grabó "Si tuviera hoy" en San Luis

Al filo de las Sierras de los Comechingones y con el sol y el viento de frente, Martín Catoira despliega su voz para llevar su música más allá de los límites de la provincia de Buenos Aires. El músico eligió San Luis como el escenario del corte difusión de su último material discográfico, próximo a salir, para mostrar los paisajes de un lugar que describió como “soñado”. La canción que le pone música a la Villa de Merlo es “Si tuviera hoy” y tuvo su presentación oficial en las redes sociales del cantante a mediados de marzo.

La insistencia de un gran amigo de muchos años fue el puntapié para que Martín decidiera poner como imágenes de su último videoclip a los paisajes de San Luis. Pero para poder cubrir los gastos que conlleva semejante tarea de grabación, armó una gira que duró 5 días con tres conciertos que dio en San Luis capital, Villa de Merlo y Carpintería. De todo esto pasó un año y ahora con el proceso de edición terminado, el cantautor lanzó el audiovisual que se puede ver en su plataforma de YouTube.

“Ariel me ayuda un montón en el proyecto musical, cuando empecé este proceso de grabar mi segundo disco solista me dijo: ‘Tenemos que grabar un video en San Luis’. Fue muy insistente, y para bien, porque además de hacer el video armamos una gira que sustentó el viaje. Él tiene una prima que vive en la Villa de Merlo y por eso conoce el lugar, fue muchas veces de vacaciones y está fascinado con los paisajes. Por supuesto entendí a qué se refería cuando conocí San Luis”, expresó el cantautor.

Para ese entonces, el músico tenía compuesta y lista “Si tuviera hoy”, que si bien confesó no tiene mucho que ver la letra con el paisaje, igual le pudieron encontrar un sentido mágico. “La canción la compuse en pandemia y habla un poco de la situación que vivíamos en ese momento, estábamos muy metidos en las redes sociales y también con cosas que no tenían que ver con el trato personal. Teníamos que manejarnos a través de un celular y una computadora y encima había un gran bombardeo de noticias que nos llegaban por ahí y que no necesariamente eran buenas, entonces se perdía el sentido de la realidad”, describió.

“Pero, independientemente de que los dos universos no tenían tanto que ver, de lo que trataba la canción y el paisaje que elegimos, nos encantó tanto que dijimos: ‘Vamos a unirlos igual y que sea lo que Dios quiera’”, agregó.

Este es el segundo disco de la carrera solista de Martín, pero el quinto en su haber musical. El primero fue con una banda de su escuela secundaria; los dos que siguieron los hizo con Presión Rock, y cuando ese proyecto se disolvió, comenzó su camino solo con su guitarra. “Este disco se llama ‘Despertar’, todavía no lo lanzo, estoy publicando las canciones y la idea es sacarlo completo a mitad de año. Mi trabajo consta de tocar en vivo y dar clases de guitarra. La semana pasada estuve tocando en Santa Fe y después giré por la provincia de Buenos Aires, suelo tocar en mi zona de mayor influencia que es el conurbano bonaerense, que es de donde soy, pero la realidad es que siempre está latente salir. Quiero volver a San Luis porque la experiencia fue hermosa y uno siempre quiere volver adonde lo trataron bien”, afirmó.