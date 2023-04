La Nena de Argentina y Karina hicieron explotar La Pedrera

Ayer fue el día que más visitas tuvo la Feria Industrial y por eso desde la organización extendieron el horario de cierre. Desde las 20, una marea compuesta por jóvenes y familias empezaron a ingresar al estadio para disfrutar del show de Alejo Isakk, Karina y María Becerra.

La convocatoria fue tan grande que cientos de automovilistas esperaron por horas para poder estacionar e ingresar al predio. Antes del comienzo, el Dj Manu Merino puso a bailar a los niños, adolescentes y adultos que iban buscando su lugar en el campo.

Pasadas las 21:30 Alejo Isakk puso a bailar a todos con el RKT y con sus hits que las nuevas generaciones no dejaron de cantar.

Entre medio de cada show, Nazareno Móttola entretuvo al público haciéndoles preguntas y sus clásicos chistes.

Cerca de las 23 Karina “La Princesita” salió al escenario e hizo olvidar del frío a las miles de personas que dijeron presente en la noche del sábado con su cumbia romántica. Los carteles no faltaron y entre las principales frases se podían leer: "Kari tenías razón ahora me río yo de él" o "no te falle, le pague con la misma moneda".

La primera canción que interpretó fue “Corazón Mentiroso”, también sonaron Te quise olvidar, No se Toca, Díganle, Hasta el Fin del Mundo y se despidió con los más pedidos por el público femenino: Con la Misma Moneda y Fuera.

A las 00:30, mientras todavía seguía ingresando gente al estadio, María Becerra salió al escenario junto a sus cuatro bailarinas con Perreo Furioso, uno de sus últimos hits.

El grito de sus fans fue inevitable cuando La Nena de Argentina empezó a cantar Ojalá y luego no dudó en bajar de las tablas para salir a interactuar con el público y cantó Marte, una colaboración con Sofía Reyes.

Desafiando el Destino fue la más pedida por sus seguidores y las luces de los teléfonos se encendieron para iluminar la cancha. Además del cambio de indumentaria, subió una de sus fans, Sofia, una joven que al principio le mostró un cartel pidiéndole cantar la canción junto a ella.

Por un rato más siguió el show con los hits que la llevaron a hacerse conocida a nivel mundial y subió la apuesta por medio de la cumbia e interpretó Adiós, Tranquila y Miénteme, su colaboración con Tini Stoessel.

Hoy la fiesta sigue con Trueno, Babasonicos, Alan Gómez y La K’onga.