Son de plata: Mercau y Chaher hicieron podio

Dos sanluiseños hicieron podio en el Campeonato del Mundo UCI Masters MTB 2023 en Cerro Bayo, Neuquén: Erminda Mercau y Jorge Chaher.

Por segundo año consecutivo, miles de corredores de la categoría Master (mayores de 35 años) en las disciplinas de Descenso (DHI) y Cross Country Olímpico (XCO) volvieron a encontrarse en la Patagonia para luchar por el título de "mejor del mundo" y allí sobresalieron la merlina y el biker de Santa Rosa del Conlara.

En una gran actuación, "Mindy" Mercau y Chaher lograron el subcampeonato del mundo.

Mercau participó en la categoría F Master B1, de 40 a 44 años, y marcó un registro de 1 hora 21 minutos 38 segundos para completar el trayecto de cuatro vueltas a un circuito muy técnico de montaña pura. La merlina logró así la medalla de plata y quedó a 5 minutos 31 segundos de la campeona, la tucumana María Emilia Filgueira.

"Viajé con mi esposo a este desafío y estoy feliz por el resultado. El circuito fue muy técnico y cualquier error se paga caro. Uno va al límite de la capacidad física y mental todo el tiempo. La concentración es fundamental. Lo disfruté mucho este año, ya que el que viene se hace en Australia y no creo que pueda viajar. Estoy feliz", sintetizó Mindy, que el año pasado en esta misma competencia había quedado sexta.

"Estoy agradecida a la gente de Merlo, las bicicleterías, verdulerías, profesionales de la salud que me dan una mano desinteresadamente y que son, junto a mi equipo Benzo, parte de esta medalla que traje con mucho orgullo", cerró la subcampeona del mundo.

El biker de Santa Rosa, Chaher logró el segundo lugar en la categoría masculina Master E de mayores de 70 años con un tiempo absoluto de 51 minutos 37 segundos. El escocés John Shirley fue el campeón con una diferencia de 6 minutos y 12 segundos con referencia a Chaher.

"Estoy feliz, terminé segundo detrás de un escocés y tras completar dos vueltas a un circuito muy duro. Diría que no estamos acostumbrados a correr bajo esas condiciones, pero por suerte se dio un gran resultado. Estoy contento también en lo personal porque pude mejorar mi registro y mi puesto, ya que en el 2022 fui medalla de bronce", detalló Chaher.

Con respecto al objetivo, el subcampeón contó: "Ya viajar fue un triunfo, participar en un Mundial no es de todos los días; aprendí sobre la marcha y en la carrera me la jugué y me fue bien. Esto de lograr la medalla es un sueño para mí".

