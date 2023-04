Roberto Vallejos protagoniza "Condolencias", en el Teatro Nacional Cervantes

Cuando estalló la guerra de Malvinas, Roberto Vallejos tenía 14 años y vivía en San Luis. El ahora actor radicado en Buenos Aires y con una estupenda carrera en sus espaldas recuerda la alegría que tuvo, como muchos impulsada por los medios de comunicación y sus mayores, por la recuperación de las tierras perdidas del sur.

Cuarenta años después de aquella adolescencia puntana, el actor protagoniza “Condolencias”, una obra ganadora del premio Argentores que hasta el 28 de mayo estará en cartel en la sala “Luisa Vehil” del Teatro Nacional Cervantes, de Buenos Aires. La pieza, escrita por Alicia Muñoz, describe el desmoronamiento de una familia que perdió a su hijo en la guerra.

“La obra me pareció sumamente atractiva porque trata de un tema que no fue muy tocado por el teatro argentino”, dijo Vallejos a etc. Roberto es en la trama el padre del soldado, y si bien el centro del argumento es la relación de la madre (protagonizada por Alejandra Darín) con el combatiente, el puntano tuvo que encontrar el tono de su actuación como un esforzado acompañante.

Estamos orgullosos como elenco de poder contar y retratar un tema sumamente importante para el país. Roberto Vallejos

El puntano dijo que la obra cuenta “la historia de la familia del chico que no vuelve del sur y el dolor que causa esa pérdida”. El intérprete —quien es acompañado en el elenco por Tincho Lups, María Zubiri y Mariano Bassi— aseguró que el tema está muy bien contado por la directora y que está orgulloso de tocar una parte de la historia de la realidad nacional que conmueve a tanta gente.

Para Vallejos, los chicos de Malvinas tuvieron que soportar la apariencia de una vergüenza nacional y social que durante mucho tiempo los llevó a ser marginados socialmente. "Creo que recién ahora están siendo valorados como corresponde, porque hay una verdadera comprensión de lo que significó la crueldad de mandar a chicos de 18 años a pelear”.

Justamente esa edad tenía Vallejos cuando comprendió, gracias a diversas conferencias brindadas por organismos de Derechos Humanos, que la afrenta malvinense había sido más una locura del poder militar que una gesta valerosa y soberana. Y que las noticias de un hipotético triunfo no eran más que mentiras afiebradas. A partir de ese momento —recuerda el puntano— vivió el tema con las contradicciones propias de su generación, un aspecto que lo ayudó a moldear el personaje que debe hacer ahora.

“Recuerdo cómo vivíamos por aquel entonces con mis compañeros y amigos del barrio lo que había sucedido en Malvinas. Los chicos que habían mandado a la guerra eran un poco más grandes que nosotros, por eso creo que llevaron con mucho valor su responsabilidad y lo que hicieron merece todo nuestro respeto”, resumió.

A cuatro décadas del conflicto bélico y con todo el reconocimiento que la sociedad brinda ahora a los exsoldados, Vallejos considera a Malvinas una herida que todavía sangra y está seguro de que la mejor manera de corresponder a eso es la memoria. “Condolencias” va en ese tono.

Entre los otros proyectos actorales que encaró este año, Vallejos espera que en la segunda mitad del año, por Amazon Prime, se estrene “Barrabravas”, una miniserie filmada en Uruguay y dirigida por Jesús Braceras, el mismo de “Monzón”, en la que tiene un papel trascendente.

Otro de los planes para 2023 es llevar “Condolencias” a una gira por el interior, con San Luis como posible destino. “Siempre es un gusto volver a mi provincia, pero si es con un trabajo como actor, mucho mejor”, concluyó.