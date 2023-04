Ellas están en lo más alto: son doblemente campeonas

María Fe de Battista fue directa: “Siento que tocamos el cielo con las manos, nunca una mujer ganó la final nacional en Argentina en la categoría A, y menos que menos una final FICC (Federación Internacional de Caballos Criollos)”, expresó al intentar explicar cómo se sintió luego de convertirse en campeona por partida doble al ganar la prueba de rienda “Felipe Z. Ballester”; y quedarse con los puntos necesarios para ser la mejor de la Federación, este certamen se realiza cada 4 años y participan competidores de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

La alegría colmó su corazón, aunque admitió que, aun cuando ya transcurrieron varios días de la gloriosa final que se desarrolló en la Sociedad Rural Argentina, en Palermo, le costaba creer lo que habían alcanzado junto a Arraigado Desterrada.

“Fue un camino de preparación, esfuerzo, sacrificio y constancia. Hay un gran equipo detrás de todo esto. Teníamos muchas expectativas. Si bien había caballos que habían hecho muchos puntos y estaban muy firmes y fuertes, había visto que mi yegua se había de-sempeñado muy bien en la semifinal, fue muy constante, solo tuvimos que mejorar algunos detalles para levantar el puntaje que habíamos obtenido”, contó María Fe y siguió: “Estaba súper tranquila, entré a la pista en el noveno lugar. Hasta ese entonces los competidores habían hecho entre 48 y 47 puntos, nosotras obtuvimos 51.5”, indicó orgullosa.



Ana Sol y María Fe de Battista enseñan equitación criolla a niños y adultos en la escuela “La Embrujada”, que está ubicada en La Cumbre, a 28 kilómetros de la ciudad.

Después de realizar la prueba dentro del campo, la amazona pensaba: “Aún resta que se presenten jinetes que habían tenido puntajes más altos en años anteriores. Empezaron a mover, vi que no llegaban a alcanzarnos con la puntuación del jurado, pasó otro. En un momento, cuando ya quedaban tres jinetes me dije 'ya estoy cuarta'; lo cual ya era importante para mí. Le tocó al tercero, hizo menos puntaje y me dije 'al menos estoy en el podio'. Después pasó un bicampeón y un campeón de ediciones anteriores, pero no lograron pasarnos, a uno de ellos lo descalificaron porque se pisó, se lastimó y en el torneo no se admite que los animales sangren”, aseguró De Battista, que recordó cada detalle de las pruebas y de los sentimientos que le iban despertando sus contrincantes.

Son las mejores. El momento más esperado: María Fe y Arraigo Desterrada recibieron juntas el premio a su enorme trabajo.

Siguió: “Ahí me di cuenta que ya era campeona FICC 2023, por los puntos. Cuando fue el turno del último y no nos pudo alcanzar, sentí algo increíble. Todavía no lo puedo creer, es un logro impresionante. No hemos tomado dimensión de lo que pasó. En esta categoría a nivel país solo hay dos mujeres compitiendo, una soy yo y la otra es Anita, mi hermana. Ella pasó a la final también y entre el quinto o sexto lugar”, aseveró.

La amazona viajó junto a su hermana y sus padres, y también fueron sus primas que son incondicionales Laura y Virginia Briansó.

“Siento un gran cariño, un gran regalo, fue mucho trabajo y de mucho tiempo dedicado, la yegua es nuestra, se crió en nuestro campo. El domador Matías Moyano fue quien inició sus pasos en la doma. Me dio muchas satisfacciones, tiene solo 8 años. Con ella gané en la categoría B, hace dos temporadas. Cuando pasamos a la A me dije 'tenemos que hacer camino', porque no es fácil, esta es la categoría máxima, hay jinetes que pueden estar 20 años moviéndose en la prueba”, especificó.

Además, aseveró que los resultados son muestra que detrás de todo el trabajo que realizaron con Arraigado Desterrada hay un gran equipo. “No solo estoy agradecida con mi familia, también agradezco a mi pareja, a los chicos de la escuela que me brindaron su apoyo, a Natasha Sustersic, con quien estuve desde las 7 de la mañana entrenando para llegar lo mejor posible físicamente, casi bajé 10 kilos a lo largo del año. Fui con una psicóloga deportiva, hice capacitaciones y cursos. Es como que lo logramos sin querer. No tuve miedo en ningún momento, sí en la semifinal, no me quería quedar afuera”, expresó y añadió que una vez que pasó esta instancia se relajó.

Solo hay dos mujeres compitiendo a nivel país, en esta categoría, y somos mi hermana Anita Sol de Battista y yo. María Fe de Battista.

En cuanto a la yegua, María Fe contó que tuvo que hacerle unas sesiones de fisioterapia cuando notó que tenía el lomo contracturado, “se adaptó bastante bien, ella estaba nerviosa de estar en el predio. Los caballos en general se estresaron mucho, había algunos con cólicos y laminitis por el encierro. Estaban dentro de los corrales con aire acondicionado y eso les jugó en contra, más los ruidos. Pero Arraigado Desterrada se desempeñó muy bien. Estoy agradecida con ella, gracias a ella logramos imponernos en el primero lugar”, explicó.

Además, María Fe dejó un mensaje claro para las amazonas, “quiero que este logro sea un incentivo para todas las chicas que aman esta actividad y que le ponen todo y sienten que no se puede, en algún momento yo pensé lo mismo, pero ahora me doy cuenta que sí, que se dio”, afirmó.

Con solo 29 años María Fe tiene un impecable camino recorrido para llegar a este último podio. “Hablábamos de que fui campeona de la categoría C, que es la inicial; también gané en la B, ahora de la A, de la FICCC y de la categoría novicios. En todas las categorías de riendas hice un camino desde muy abajo hasta llegar al podio, en la más alta. Este es un triunfo de todos”, concluyó emocionada.