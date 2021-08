María Fe De Battista llevó las "riendas" mejor que ninguno

Hace apenas una semana, las hermanas De Battista le confiaban sus ilusiones a la revista El Campo. Se venía el torneo "Felipe Z. Ballester", el más importante a nivel nacional de la categoría Rienda de la equitación sobre caballos criollos. Y a la luz de los resultados, la apuesta les salió redonda a las amazonas puntanas, ya que María Fe se consagró campeona en la Categoría B, Julieta terminó segunda en la Preliminar tras un desempate infartante y Ana, la única mujer en la Categoría A, metió sus dos caballos en la final, en la que terminó 6ª y 7ª, dejando bien alto el prestigio de San Luis.

“Fue un fin de semana inolvidable. A mí me tocó ganar, pero mis hermanas también hicieron una competencia espectacular. Estamos muy felices”, cuenta María Fe a través del teléfono mientras regresa desde Mendoza, que fue la sede del torneo nacional en la fantástica estancia El Retiro, ubicada en la localidad de Santa Rosa.

Ella ya había presentido que podía ser su día durante las semifinales. “Fui con dos caballos y terminé 3ª con uno y 5ª con el otro entre 20 participantes. Era un buen anticipo porque el nivel resultó espectacular y solo me habían superado dos jinetes de Buenos Aires, que son casi profesionales: uno venía de salir campeón y el otro es un reconocido juez de la categoría Rienda. La final iba a ser complicada, pero me sentí muy cómoda”, se explaya la menor de las De Battista.

Lo paradójico es que su apuesta principal estaba puesta en la yegua "Embrujada", su monta principal, la más experimentada y con la que terminó en ese tercer puesto que le dio el pasaje a la final. “La otra, que se llama ‘Desterrada’, la llevé un poco como caballito de batalla, para darle rodaje. Pero terminé saliendo campeona con ella. Hice 46,5 puntos sobre 60, un marcador superior a la del ganador de las semis, que había marcado 44”, relata María Fe, quien exime de culpas a "Embrujada", debido a que “había sufrido una lesión en la mano unos días antes, entregó todo, más no le podía pedir, terminó con 40 puntos”.

La yegua campeona es un producto íntegramente hecho en San Luis, criada en el campo que los De Battista tienen en La Cumbre y domada por Matías Moyano. “Se comportó de manera brillante, aun con una pista muy pesada que hizo que varios caballos no quisieran derrapar. Ella tiene todo el mérito de este triunfo”, le dispensa elogios. A partir de ahora, con el título de campeona de la Categoría B, le queda por delante un desafío mayor: el clasificatorio de la Categoría A, que se hará en febrero de 2022, debido a que debe ascender de manera obligatoria.

María Fe llegó a la octava prueba empatada con Torralba, un jinete de Buenos Aires que era el gran favorito para quedarse con el triunfo. Pero el candidato tropezó en la prueba de Volapié y el primer puesto le quedó servido. “Hizo apenas 3 puntos; a mí me dieron 8,5 y ya no tuve dudas de que ganaba, porque nadie había sacado más de 6”, asegura la amazona puntana, que festejó durante un largo rato con su familia, su entrenador Gonzalo Nievas (ella viaja a Mendoza una semana antes de las competencias importantes para ajustar detalles con él) y hasta con algunos alumnos de su escuela de equitación que se hicieron el viaje hasta Santa Rosa.

El Volapié no es nada sencillo: hay que llevar el caballo en línea recta y con velocidad hacia un extremo de la pista (unos 40 metros) y allí, sujetándolo, pero sin detenerlo, hacerlo volver sobre una pata con rapidez y velocidad hasta salir en dirección contraria. Requiere precisión y una combinación perfecta entre el jinete y el animal. A ella le gusta mucho esta prueba, pero su favorita es la Rayada, que tiene una frenada brusca con las patas traseras que es todo un espectáculo para la vista. En esa sacó un 9 que también le sirvió mucho para el puntaje final.

Con ella en el escalón más alto, completaron el podio Ariel Ubeda y Simón Manzano. Por la tarde se volvió a subir a "Desterrada" en busca de la Copa Femenina y allí terminó segunda de Costanza Arnoriaga (también campeona en Categoría C), mientras que el tercer lugar fue para Marcela Efelle. “Entre prueba y prueba me tuve que ir a bañar y cambiarme de ropa porque en los festejos me habían revolcado por el piso, fue una locura”, recuerda María Fe, quien cree que la mujer va ganando espacio a pasos agigantados en la equitación campera “porque tiene más sensibilidad que el hombre, no todo es fuerza en este deporte”. Y debe ser así nomás, porque las chicas coparon los dos primeros escalones del podio en Preliminar, ganaron las Categorías B y C, y tuvieron a Ana De Battista mezclada con los mejores de la A.