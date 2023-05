"Todas, todes y todos somos trabajadorxs"

Hablar de las tareas de cuidado es indispensable en estas fechas. Las mismas tanto dentro de nuestros hogares como fuera de ellos, son llevadas a cabo fundamentalmente por mujeres e identidades feminizadas. Mediante las tareas de cuidado se duplica y hasta triplica nuestra jornada laboral.

Entre las consignas que profesamos los feminismos y los transfeminismos se encuentra el “NO ES AMOR, ES TRABAJO NO REMUNERADO”. Para analizar esta consigna proponemos dos perspectivas.

Por un lado el NO ES AMOR, no desde la dualidad AMOR-ODIO. No odiamos lo que hacemos, en tal caso no lo haríamos si así fuera, más allá de los mandatos patriarcales que estaríamos “eludiendo” por no “cumplir con lo que se espera de nosotras”, tema que abordaremos en otra ocasión. Amamos a quienes cuidamos, construimos comunidad cuando realizamos tareas de cuidado en espacios sociocomunitarios, salvamos vidas cuando como promotoras de género acompañamos a víctimas de violencia, le ponemos la cuerpa y el corazón cada día de nuestras vidas, porque no tenemos vacaciones, ni feriados.

ES TRABAJO NO REMUNERADO, porque como dice la canción “No se puede vivir del amor”. Cuidamos que no es poca cosa y nuestro trabajo genera riqueza. Sobre este y nuestras cuerpas se sostiene el sistema capitalista, patriarcal, neoliberal, extractivista, que cada día obtiene mayores ganancias y concentra más el capital. Además de no reconocer nuestro trabajo, tenemos que tomar deuda para poder llevarlo adelante. En esta cuenta lxs unquxs que perdemos somos nosotrxs.

Este 1 de mayo también pedimos por el reconocimiento económico de las tareas de cuidado, por el reconocimiento económico de las promotoras de género, Vivas, Libres y Desendeudadas nos queremos.

Mariela Cros