Jorge "Gato" Fernández llamó a un apagón para repudiar la inflación en Argentina

En un encuentro realizado en la Sede del Partido Justicialista, el candidato a gobernador por el oficialismo, Jorge “Gato” Fernández, llamó a repudiar la inflación en la Argentina, donde los últimos datos arrojados por el Instituto de Estadísticas y Censo (Indec) indicaron que esta se encuentra en el 8,4%. Para esto, Fernández llamó a todos los puntanos a realizar un apagón general en toda la provincia este jueves a las 8:04 de la tarde de un minuto de duración.

El pedido fue realizado en un encuentro con todos los candidatos de los sublemas que lo acompañan en el Lema Unión por San Luis, en las próximas elecciones del 11 de junio.

El dirigente político, indicó que “es muy preocupante” la situación de la Argentina con respecto a la inflación. “No hay posibilidad que ninguna provincia o país pueda seguir conviviendo con una inflación de esta características”.

El Indec, en su último informe mensual -publicado el pasado viernes-, señaló que el Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional del mes de abril fue del 8,4% y acumula un 108,8% en los últimos doce meses.

Ante esto Fernández señaló que “cada vez que se anuncia esto, hay que pensar en las miles y las miles de personas que pasan a la pobreza y a la indigencia”. Además señaló que la dirigencia política -a nivel nacional- “no toma conciencia del flagelo que es (la inflación), que es aberrante, que es insostenible, de que no hay viabilidad, que no hay posibilidad de crecimiento y desarrollo. Esto no permite que ninguna provincia, ninguna municipalidad pueda planificar obras”.

“Estamos transitando el abismo en la Argentina y no nos damos cuenta. Se ha probado de todo. Se ha probado tomar deuda, se ha probado emitir, pero la inflación sigue, porque no se toma el toro por las astas. Porque el gasto público sigue creciendo. Y en estas condiciones es imposible pensar en el ahorro. Si no hay ahorro no hay crédito, no tienen crédito los particulares, no tienen créditos las empresas y estas no pueden exportar, y el país no tiene crédito. Esta es la circunstancia que genera la inflación, dijo.

Por eso ante esta situación, propuso realizar un repudio general desde San Luis para todo el país, de una manera “mancomunada, solidaria, por encima de la grieta sin atribuir responsabilidades, expresamos nuestro repudio a la inflación en la Argentina”.

La medida elegida para demostrar el malestar por la economía en el país será un apagón general en toda la provincia, señaló Fernández. “Esto será simbólico de un minuto, llamando e instando a toda la dirigencia política a que reflexionemos sobre el flagelo de la inflación”.

La medida propuesta por el candidato será este jueves a las 8:04 de la tarde, “en alusión al último índice inflacionario”.

Además señaló que esto tiene que ser “libre, solidario. No se tiene que rescindir ningún servicio público y quien quiere hacerlo que lo haga, no se tiene que obligar a nadie, esto es solidario. Por eso invitamos a nuestras vecinas y vecinos a que se sumen a esto, para que la Argentina escuche que San Luis está preocupada por la inflación”.