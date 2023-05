Vecinos incendiaron la casa de un joven acusado por robos

Autoridades policiales confirmaron que no hubo denuncia, ni detenidos por el incendio a la vivienda del malviviente. Foto: gentileza.

Lo que podría haber sido un robo como cualquier otro terminó convirtiéndose en una historia que suma capítulos. Antenoche, un grupo de vecinos del barrio Ciudad Jardín de Villa Mercedes prendió fuego parte de la casa de Luis Emmanuel Sosa, a quien acusan por el robo a una iglesia cristiana ocurrido la semana pasada. Se trata del mismo joven que el viernes a última hora se fugó de una comisaría, fue recapturado y luego liberado por una jueza este lunes. La magistrada María Antonella Panero Magnano había pautado una conferencia de prensa este martes al mediodía para dar sus explicaciones del caso, pero terminó suspendiéndola.

El descontento por la liberación de Sosa llevó a sus vecinos a incendiar su vivienda. Según señaló el jefe de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) II, el comisario general Oscar Contrera, el foco ígneo comenzó alrededor de las 22:20 del lunes.

Detalló que la vivienda es sumamente precaria, que está revestida por nailon tipo silobolsa y que solo consta de una habitación de 2,50 metros de ancho por cuatro metros de largo. Está ubicada en la esquina de la calle Conejitos y Margaritas del Ciudad Jardín.

Una fuente policial aseguró que, tras la resolución de la jueza de dejar libre a Sosa, los vecinos se organizaron y decidieron incendiarle la casa, en la que no había nadie puesto que los familiares del sospechoso lo refugiaron en otro domicilio.

Producto de las llamas tomó intervención personal de la Comisaría 11ª y actuaron Bomberos Voluntarios de El Fortín, quienes se encargaron de combatirlas. El informante refirió que se presume que el fuego fue iniciado por tres o cuatro vecinos, aunque luego otros se sumaron a la protesta y llegaron a ser un total de 15 personas. “No quieren que esta persona, quien tiene un amplio prontuario delictivo, vuelva al barrio”, resaltó.

Por otra parte, el comisario Contrera señaló que no hubo denuncia ni detenidos por el incendio y que, además, se reforzó la seguridad en la escena del hecho.

Robo, detención y fuga

La historia, por así llamarla, comenzó la madrugada del martes con el robo al edificio del Centro Familiar Cristiano, en calle Alelíes 155 de Villa Mercedes, que prácticamente desvalijaron. Ese hecho continúa bajo investigación y la Policía y el fiscal de Instrucción 3, José Olguín, no tardaron en llegar a Sosa como el posible autor.

"Todo nos indica que Sosa fue quien robó la iglesia. Fue visto por testigos, lo vieron también ofreciendo lo sustraído, lo vieron llevando el botín a lo de sus parientes y la Policía encontró prácticamente la totalidad de lo saqueado en su casa" en un allanamiento que hicieron el viernes y en el que terminó detenido, le contó Olguín a El Diario.

Ese mismo día a la noche, “El Tatanga”, como apodan a Sosa, se fugó por una ventana de la Comisaría 11ª mientras hacían el papeleo de su arresto. Estaba esposado, pero cuando lo recapturaron el domingo a la mañana tras buscarlo todo el sábado, ya no tenía las esposas.

Otra vez tras las rejas, porque no es la primera vez que está preso, el sospechoso fue conducido a una audiencia de formulación de cargos el lunes a la mañana. Olguín detalló las pruebas que reunió contra él, pidió que le imputaran el robo a la iglesia y que le dictaran prisión preventiva por dos meses hasta la llegada del juicio, pero el criterio de Panero Magnano fue otro: a su entender, que lo robado haya estado en casa de “El Tatanga” no implica que él fuera el autor, y que se haya escapado de una comisaría no implica que pueda o quiera volver a hacerlo; así que le imputó el delito de “Encubrimiento agravado” y lo dejó libre.

Olguín disintió totalmente con esa decisión y seguramente para que la jueza pudiera exponer sus fundamentos, la oficina de prensa del Poder Judicial de Villa Mercedes convocó este martes temprano a una conferencia con Panero Magnano para las 12 del mediodía, pero “por cuestiones funcionales” la cita fue cancelada poco después, sin fecha de reprogramación.

Una realidad compleja

El cúmulo de los hechos que ocurrieron desnudaron una realidad compleja. Por una parte, la Policía actúa bajo la órbita y directivas de la Justicia y, más allá de eso, tiene las manos atadas. A su vez, los jueces deben actuar y decidir sobre las causas en la que intervienen “ajustados a derecho”, es decir, teniendo como marco las leyes y códigos procesales vigentes, que en ciertos casos son una limitación. Y en el otro extremo está la sociedad, los vecinos del barrio Ciudad Jardín en este caso, que quizá no dimensionan o conocen las normas para acusar a alguien y que se ven desprovistos de lo que ellos considerarían un fallo justo.

“Encima la Justicia lo deja libre para que siga robando”, escribió un usuario de Facebook en una publicación sobre el incendio. Cabe recordar que “El Tatanga” no es trigo limpio: cuenta con al menos cinco antecedentes por robos, algunos por los que purgó condenas, y hasta estuvo implicado en un homicidio. Además del caso que recayó en Olguín, el joven está imputado por otro robo que investiga la Fiscalía de Instrucción 4.

