Hinchas de redes sociales

Cada vez que juega San Luis FC de visitante, en las redes aparece el apoyo y el "vamos 'Las Pibas'" es el común denominador, pero cuando el equipo juega de local, esos mismos que celebran cada gol a la distancia no van a verlas en vivo y en directo.

Hay algunos nombres conocidos que expresan su felicidad en las redes, pero cuando jugaron en la Villa Deportiva o en La Punta no fueron, pero sí van a ver a Estudiantes y Juventud. Eso, en cualquier lugar del mundo, se llama hipocresía. Está bien que apoyen a Estudiantes y a Juventud, o a cualquier equipo puntano. Lo que no está bien es que festejen a la distancia un triunfo de San Luis FC, para quedar bien vaya a saber con quién, y no se hagan unas cuadras para alentarlas en casa.

Más allá del poco apoyo popular que tienen, "Las Pibas" siguen haciendo historia. La que nunca hace historia es la hipocresía; eso sí que no suma.