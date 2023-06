Aseguran que los recolectores de residuos levantaron el paro en la capital puntana

Los trabajadores de la Municipalidad de San Luis encargados de la recolección de residuos levantaron el paro de actividades. Así lo aseguró una fuente municipal en las primeras horas de la tarde de este martes, quien además aclaró que la Dirección de Recolección seguirá intervenida y "el servicio está garantizado" para los vecinos.

El lunes los recolectores habían iniciado la medida de fuerza en la ciudad de San Luis. En este contexto, en la mañana de este martes, el secretario de Gobierno municipal Andrés Russo dio una conferencia de prensa. Afirmó que habían solicitaron la colaboración de firmas tercerizadas para retirar los desechos domiciliarios, sostuvo que el reclamo era infundado y con una fuerte intencionalidad política.

Frente a los hechos la Comuna aceptó la renuncia de Miguel Domínguez, a cargo de la Dirección de Recolección de Residuos, y designó como interventor a Federico Tula Barale.

“A seis días de la elección hacen un paro de este tipo, es poco entendible y muy raro. No sabemos cuál es el reclamo porque no hay ningún petitorio presentado a la Municipalidad, no consta ningún reclamo formal”, dijo Russo ante la prensa. Foto: Agencia La Ciudad.