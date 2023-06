"Trabajamos para garantizar el servicio de recolección de residuos"

A poco más de cumplirse un día del paro iniciado, este lunes, por los empleados a cargo de retirar la basura domiciliaria en la capital puntana, el secretario de Gobierno municipal, Andrés Russo, aseguró que continúan los esfuerzos por cumplir con los vecinos de la ciudad de San Luis. “Estamos trabajando con empresas tercerizadas para garantizar el servicio y queremos pedirle a la gente que tenga paciencia”, dijo el funcionario, quien afirmó que la medida de fuerza aplicada por los trabajadores es infundada y con una intención política.

“A seis días de la elección hacen un paro de este tipo, es poco entendible y muy raro. No sabemos cuál es el reclamo porque no hay ningún petitorio presentado a la Municipalidad, no consta ningún reclamo formal”, aseveró Russo, quien agregó que, ante la ilegalidad de la medida aplicada por los trabajadores, realizaron una presentación en el Programa Relaciones Laborales, en la que solicitaron al organismo que dictamine la conciliación obligatoria.

“Han tomado la decisión de realizar un paro que creemos que no tienen ningún tipo de asidero, lo decimos amparados en la ley laboral. No se está cumpliendo ninguno de los procedimientos establecidos, entendiendo que una medida de fuerza es el último recurso cuando no hay respuestas a los reclamos”, aseguró.

Pese a sostener la informalidad de las demandas y exigencias, el titular de Gobierno municipal reconoció que la protesta de los trabajadores surgió por “una reestructuración administrativa” que involucró la desafectación de una de las empleadas del área, que pasó a disponibilidad. Dijo que tras tomar conocimiento del descontento que causó esa situación, dicha decisión fue retrotraída y se restableció a la mujer en el cargo. Inclusive aceptaron la renuncia de Miguel Domínguez al frente de la Dirección de Recolección de Residuos y nombraron un interventor.

Sin embargo, Russo indicó que tras solucionar ese inconveniente, los trabajadores en huelga apuntaron el reclamo hacia cuestiones salariales, un tema que –según dijo- desencadenó un paro similar hace unos seis meses, para exigir una mejor paga.

“También fue ilegal pero se entendió su situación dándoles una solución a sus reclamos con el pago de un plus”, aseguró y recordó que, al igual que el resto del personal municipal, los empleados de la recolección de residuos cobraron el último mes con un incremento del 20% (acumulando un 40% en lo que va del año), más un 80% aplicado en las asignaciones familiares.

“Y tienen un adicional entendiendo que es una tarea insalubre a diferencia de otros sectores de la Municipalidad y también cobran un presentismo equivalente a un salario anual”, señaló Russo.