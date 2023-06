En lo que va del año, pusieron unas mil dosis de vacunas antirrábicas

En lo que va del año, el Municipio ya colocó unas mil dosis de vacunas gratuitas para animales. Hasta el momento, el Programa “La Vete en tu Barrio” visitó veintidós zonas de la ciudad. Además de las inyecciones, ofrecen atención primaria, desparasitaciones y turnos para castraciones.

La política nació a partir de una necesidad existente en la comunidad. “Observamos que muchas familias no cuentan con los medios económicos para tratar a sus animales, entonces surgió la idea de acercarnos nosotros a cada sector y así tratar cada problemática”, expresó Soledad Martínez, encargada del Refugio Municipal de Contención Animal.

La vacuna antirrábica es obligatoria y es muy importante colocarles las dosis a perros y gatos, ya que es una de las enfermedades más peligrosas. “Es una patología que no tiene cura, además se puede transmitir al hombre, por eso hay que mantener al día el calendario”, informó Romina Pelatia, médica veterinaria del equipo.

Martínez destacó que la campaña funciona muy bien, ya que los vecinos se acercan al lugar donde están para asesorarse. “En algunos sectores vamos casa por casa, de acuerdo a la necesidad que detectamos en cada área”. También destacó que hay barrios a los que deben ir varias veces porque son muy grandes, como La Ribera o las Mil Viviendas.

Dijo que las castraciones son primordiales para lograr que, en algún momento, los refugios no existan. “Nuestra meta es que los caninos y felinos ya no tengan que ser derivados a nuestro espacio, porque es una lucha diaria darles un segundo más de vida. Castrar es un acto de amor, evita el abandono, el maltrato y sufrimiento de la especie que no tiene voz”.

Ayer desde las 14, atendieron en una plaza ubicada en la intersección de Lainez y pasaje Malvinas Argentinas. Nayeli Miranda, una vecina de la zona, le comentó a El Diario que tiene tres perros y en esta oportunidad desparasitó a dos de un mes y a la más grande le colocó la dosis antirrábica. “Me parece genial poder traerlos, porque es gratis y me permite cuidarlos y brindarles una mejor calidad de vida”, manifestó.

El refugio ubicado sobre la avenida Jorge Newbery realiza atenciones gratuitas de lunes a viernes de 8 a 13; ofrecen turnos para castraciones en el lugar y en la oficina de Medio Ambiente que está en Remedios Escalada y Mitre.

