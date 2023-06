Persiste la brecha en el acceso a la energía

En el mundo 675 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y 2.300 millones dependen de combustibles nocivos para cocinar, una brecha energética que está lejos de cerrarse.

Un reporte conjunto de cinco organizaciones internacionales advirtió que “a pesar de una desaceleración reciente en el ritmo global de la electrificación, la cantidad de personas sin electricidad disminuyó casi a la mitad durante la última década, de 1.100 millones en 2010 a 675 millones en 2021”.

No obstante, deben realizarse esfuerzos y medidas adicionales con urgencia para garantizar que las personas más pobres y a las que es más difícil llegar no queden rezagadas. Para alcanzar el acceso universal para 2030, la comunidad de desarrollo debe aumentar las inversiones en energía limpia y apoyar esas políticas.

El reporte fue divulgado de manera simultánea por el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Energía (AIE), la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), la División de Estadística de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El documento “Informe de progreso de la energía” contrastó la situación de las energías renovables y de los combustibles limpios para cocinar con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, que plantea garantizar para 2030 el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna.

El ODS 7 incluye alcanzar el acceso universal a la electricidad y la cocina limpia, duplicar los niveles históricos de mejoras de eficiencia, y aumentar sustancialmente la participación de las energías renovables en la combinación energética mundial.

Alcanzar ese objetivo tendrá un profundo impacto en la salud y el bienestar de las personas, ayudando a protegerlas de los riesgos ambientales y sociales, como la contaminación del aire, y ampliando el acceso a los servicios y la atención primaria de la salud.

Las proyecciones actuales estiman que 1.900 millones de personas no accederán a cocinas limpias en 2030, y 660 millones no tendrán acceso a la electricidad, si continúan los esfuerzos actuales y no se toman medidas adicionales.

Las brechas impactarán en la salud de las poblaciones más vulnerables y acelerarán el cambio climático.

Entre los hallazgos clave del informe destaca que, en 2010, 84% de la población mundial tenía acceso a la electricidad y aumentó a 91% en 2021, lo que significa que más de 1.000 millones de personas obtuvieron acceso durante ese período, pero el ritmo de crecimiento desaceleró en el lapso 2019-2021.

El mundo sigue lejos de lograr el acceso universal a la cocina limpia para 2030. Hasta 2.300 millones de personas todavía usan combustibles y tecnologías contaminantes para cocinar, principalmente en África subsahariana y Asia.

El uso de biomasa tradicional también significa que los hogares dedican hasta 40 horas a la semana a recolectar leña y cocinar, lo que impide que las mujeres busquen empleo o participen en los órganos locales de toma de decisiones y que los niños vayan a la escuela.

Por otra parte, el uso de electricidad renovable en el consumo mundial creció de 26,3% en 2019 al 28,2% en 2020, el mayor aumento en un solo año desde el inicio del seguimiento del progreso de los ODS.

La energía renovable de costo competitivo crece notablemente, pero los más pobres del mundo aún no pueden beneficiarse plenamente de ella. Eliminar la brecha en el acceso a la energía es una meta que puede y debe alcanzarse.