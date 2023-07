Abuelas encontró al nieto 133, hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo anunció este viernes la recuperación de la identidad del nieto 133 y reveló que se trata del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho y descendiente de la abuela Nélida Navajas, quien se reencontrará en breve con su familia.

En una conferencia de prensa brindada en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria y Derechos Humanos exEsma, la presidenta de Abuelas, Estela Barnes de Carlotto, señaló: "Hoy honramos a Nélida y a todas las Abuelas que nunca perdieron la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Encontramos al hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el nieto de la Abuela Nélida Navajas".

La cuenta oficial de Twitter de Abuelas comunicó que "el nieto 133 hoy se encontrará con su hermano, su hermana , su papá y una familia enorme".

Asimismo, Abuelas informó que Nélida a través de testimonios de sobrevivientes pudo confirmar que el embarazo de su hija siguió su curso.

"El mensaje traía implícito la determinación de que su hijo nacería y el pedido de que lo sigan buscando. Nélida nunca perdió las esperanzas", sostuvo de Carlotto.

También resaltó la búsqueda de Nélida quien "recorrió el mundo buscando un método para identificar a los nietos y nietas" de los miles de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

"Entre detenidos, asesinados y exiliados los Santucho suman una veintena, diez de ellos aún desaparecidos y un niño buscado", continuó el comunicado leído por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

"Nélida pudo ver en él el legado de su lucha", expresó el documento vinculado a la búsqueda de Miguel "Tano" Santucho, quien hoy puede abrazar a su hermano.

Al respecto, el hermano del nieto recuperado expresó "bienvenido querido nieto sos un triunfo de nuestra democracia".

"Es uno de los momentos más luminosos de mi vida. Me cuesta creer lo que estoy viviendo", dijo Miguel "Tano" Santucho según reprodujo la cuenta de Twitter de Abuelas.

Y agregó: "Mi mamá y mi abuela siguen viviendo en mí y en todas estas búsquedas. Me llena de un orgullo inconmensurable"

Miguel expresó que pudo continuar la búsqueda gracias a su abuela pero advirtió que "no se puede sostener sin el acompañamiento de todos y todas, de la familia de Abuelas y la sociedad".

"Tengo la suerte de trabajar en este lugar, con los chicos y jóvenes que vienen y me abrazan, que me dicen que lo voy a encontrar. Me decían, porque ya lo encontré", expresó el "Tano".

El padre del nuevo nieto restituido, expresó: "Pienso que a pesar de lo duro que es, lo mejor que pude hacer fue decirle a los chicos la verdad: que su mamá no está por culpa de los militares".

También reconoció a su hijo "porque él hizo todo lo posible por recuperar su identidad".

"Esto es una derrota a la dictadura que nos quería quitar a los hijos pero los estamos recuperando", cerró Julio Santucho, padre del nieto recuperado que también estuvo en esta conferencia.

La entidad defensora de los derechos humanos había indicado al anunciar la conferencia que "a casi 40 años del inicio del período democrático más largo de nuestra historia, seguimos buscando a nuestros nietos y nietas, todos los días".

"Cada restitución reafirma que el pueblo argentino nos acompaña y decide no olvidar", se remarcó desde Abuelas.

