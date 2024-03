En San Luis, Abuelas de Plaza de Mayo renovó su pedido por la identidad

En tiempos en los que los discursos negacionistas de la última dictadura cívico-militar son reinvindicados, incluso por la vicepresidenta de la Nación, sorprende que la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo siga con el mismo ímpetu. Y, a su vez, en San Luis, llamó la atención gratamente a los organizadores la concurrencia a la charla que dio la vicepresidenta de la organización, Buscarita Roa, y su nieta recuperada, Claudia Poblete.

En un auditorio “Mauricio López” de la UNSL colmado, jóvenes estudiantes, ancianos, víctimas del terrorismo de Estado y sus familias se congregaron para escuchar de primera mano la lucha de un grupo de abuelas que ya lograron devolverles su identidad a 133 nietos que fueron apropiados ilegalmente durante la dictadura, de 1976 a 1983. Y a pesar de los años y los achaques que conlleva el tiempo, siguen firmes y continúan la búsqueda de al menos 300 nietos, hijos de personas que fueron desaparecidas por la represión ilegal.

La prensa fue atendida minutos antes de que comenzara la charla al público. El encuentro fue organizado por la CTA Autónoma, el proyecto periodístico "Marcas de Dictadura" y el Rectorado de la UNSL.

"Es un contexto difícil. Los discursos negacionistas y reivindicadores de la dictadura están a la orden del día en este tiempo, así que más que nunca es importante llevar este mensaje, de que las Abuelas siguen trabajando, de que tenemos todavía más de 300 nietos y nietas por encontrar, y, como dicen ellas siempre, la única lucha que se pierde es la que se abandona", remarcó Poblete.

Se consultó sobre la postura que tienen frente a la dictadura el presidente Javier Milei y, sobre todo, la vicepresidenta Victoria Villaruel, de probados vínculos y simpatías con represores del proceso. "A decir verdad, no se vive nada bien. Todavía, desde que está el Presidente nuevo, no hemos tenido ninguna entrevista con él. Estela de Carlotto, quien es la presidenta, ha tratado, pero no ha habido ninguna forma de poder hablar con él, de contarle lo que él debe saber, que las Abuelas trabajamos con los nietos que nos robaron en tiempos de dictadura", admitió la vicepresidenta.

"Abuelas trabaja con el Estado, más allá de los vaivenes políticos. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y el Banco Nacional de Datos Genéticos son organismos del Estado. Hoy estamos tratando de mantener el diálogo para garantizar el funcionamiento y la continuidad de la lucha de las Abuelas", agregó Poblete.

Sin embargo, el gobierno nacional parece no tener muchas ganas de colaborar con su histórica lucha por la identidad, al punto de que no pudieron profundizar sobre los pormenores de la marcha que se hará en Buenos Aires en conmemoración al 24 de marzo, Día de la Memoria.

"La marcha se va a hacer como sea. Estamos en conversaciones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Nación para garantizar que se pueda realizar. La verdad es que todavía no tenemos la certeza; sí tenemos el apoyo de los otros organismos con los que estamos en conjunto armándola, de los sindicatos y de muchos compañeros y compañeras", apuntó la nieta.

Antes del contacto con la prensa, una mujer se acercó a la abuela y le entregó un sobre, pidiéndole ayuda sobre su identidad. Abuelas difunde que cualquiera que tenga dudas y haya nacido entre 1975 y 1983 puede contactarse a la página abuelas.org.ar y así ellas inician el acompañamiento necesario para chequear si la persona es hijo o hija de desaparecidos. "Hay un dicho que dice que la verdad que es severa, es amiga verdadera. Es muy importante saber quiénes somos, de dónde venimos", resumió Buscarita, invitando a la gente a seguir su lucha.

