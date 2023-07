¡Hi, Barbie!

Por Dafne palacio (meldafnefox@gmail.com)

La reciente adicción a la gama de los rosas invadió las calles, cada escaparate y todos los cines. La película “Barbie” arrasó en taquilla con su recaudación de 300 millones de euros a nivel mundial en solo su primer fin de semana y el 90 por ciento de los asistentes a las salas usaron sus mejores galas para emular a la muñeca más famosa de Mattel.

Las redes sociales y los principales diarios internacionales se convirtieron en revistas de moda por un día y publicaron el vestuario de los asistentes a los cines, una prueba de cómo el barbiecore trasciende el universo femenino e incluso el masculino, gracias a una de las campañas de marketing mejor ejecutadas de la historia del cine. Con la mira puesta en que las próximas semanas la cartelera promete seguir con “Barbie” como caballito, o pony, de batalla para llenar los cines, son muchas las marcas de ropa que lanzaron colecciones completas protagonizadas o inspiradas en la muñeca.

Mientras tanto, Mattel seguirá dándole bombo y platillo a la película con la que pretende limpiar la imagen de su juguete más controversial y, de paso, vivir de sus derechos de propiedad intelectual; algo seguro es que queda rosa para rato.

Hace ya unos años, pospandemia, se quiso subir los ánimos con colores fuertes en las pasarelas, como en 2022, que era Valentino quien desataba la fiebre en torno a este fantástico y alegre color, con su propio tono de Pantone que tiñó el desfile de otoño/invierno y con la inauguración del estilo barbiecore, bautizado así por el color favorito de la muñeca, que ahora tiene más fuerza que nunca gracias a la ficción protagonizada por Margot Robbie, en la piel de Barbie, y Ryan Gosling en la sombra de la protagonista con el personaje que tiene como profesión ser playero, más conocido como Ken.

Esta nueva fiebre de rosa se sintió como una especie de resurrección de Barbie, si se tiene en cuenta que ya estaba un poco pasada de moda y que las nuevas generaciones no la veían de la mejor manera: sus ventas habían decaído entre 2014 y 2016, sumado a que otras muñecas más famosas parecían haber tomado su lugar.

Después de la creación de esta película, Barbie de pronto reina de nuevo entre las niñas, las teenagers y hasta las mujeres adultas, las que fueron amantes y las que incluso nunca tuvieron una de las más de 200 versiones de la muñeca entre sus manos, convirtiéndose en un verdadero fenómeno comercial, cultural y social.

¿Quién es la responsable de esta obra de arte que se recordará en la historia de la muñeca? La actriz y directora Greta Gerwig. “Barbie” es la tercera película que la cineasta dirige en solitario. Desde que en 2017 estrenó “Lady Bird” y en 2019, “Mujercitas”, Gerwig se convirtió en una de las favoritas de la industria. La total libertad de la dupla creativa que forma con su marido Noah Baumbach fue algo que, en palabras de la propia Greta, costó mucho trabajo y esfuerzo pero que, efectivamente, consiguió a la perfección.

Otra de las encargadas de darle vida a “Barbie”, como un Giuseppe enfundado en Chanel, fue la mismísima Robbie en sus roles de productora y guionista. Junto a Greta, desarrolló la historia del personaje, la Barbie estereotípica, pero también de todos los demás.

Margot y un equipo de profesionales capitaneados por el estilista Andrew Mukamal, la maquilladora Pati Dubroff y el peluquero Bryce Scarlett recorrieron el mundo dejando en cada parada un nuevo look que es tanto un homenaje a la icónica muñeca como un guiño nostálgico a las grandes firmas de moda que se involucraron con Barbie.

Desde algunos outfits ideados por el mismísimo Gianni Versace, que lucieron Claudia Schiffer y Kate Moss sobre la pasarela en los 90, hasta los lúdicos diseños de Jeremy Scott, el exdirector de Moschino, y el traje de baño de la primera muñeca Barbie de rayas en blanco y negro, con accesorios como gafas de sol y tacones aguja. Algunas de esas prendas se pueden encontrar en Zara, una de las tantísimas acciones de marketing de colaboración que se hicieron en paralelo coincidiendo con el lanzamiento de la película.

Para hacer la película, Greta Gerwig se inspiró en el libro feminista “Reviving Ophelia”, escrito por Mary Pipher.

Barbie, una vez que enamoró al mundo de la moda, fue una fuente de inspiración para diseñadores y refleja una amplia gama de estilos a lo largo de los años: desde la moda de los 60, con sus vestidos elegantes y estampados psicodélicos, hasta el glamoroso estilo de los años 80 y 90, con trajes brillantes y accesorios llamativos. La figura de 25 centímetros colaboró con casas de moda para crear colecciones exclusivas; diseñadores como Oscar de la Renta, Christian Dior y Versace hicieron atuendos únicos para la muñeca, convirtiéndola en una verdadera embajadora de la moda. La última y no muy lejana colaboración más popular fue de Balmain en el otoño-invierno de 2021.

Sé lo que quieras ser

Margot encarna perfectamente la bella y delicada imagen de la muñeca más famosa del mundo. Desde el inicio del filme se denota un trabajo mano a mano con la directora para darle varias capas emocionales a la protagonista, quien va desde una conducta estereotipada, sin caer en el ridículo, hasta los dilemas morales a los que será sometida a causa de los sentimientos de su dueña humana y por los que viajará al mundo real en busca de respuestas.

De la dulce inocencia a un proceso doloroso de encontrarse a sí misma, Barbie desliza sus patines y conjunto de mallas a juego con el vestuario de Ken en un universo proporcionalmente inverso al de Barbieland, un lugar donde son ellas las líderes mundiales, médicas y profesionales. En Los Ángeles se topa con el patriarcado, la lucha feminista, la masculinidad tóxica, la codependencia y la desigualdad de género.

En el camino, Mattel y la creadora, Rut Handler, intentan lavar la imagen de su creación adjudicando que el verdadero trasfondo de la muñeca siempre fue empoderar a las niñas a través de todas las profesiones que tenía, siempre ejercidas con trajes a medida y tacones.

Muy al estilo de Fox con "Los Simpson", la multinacional dedicada a la producción y venta de juguetes se satiriza a sí misma, a sus equipos y directivos, e incluso a la falta de paridad de género que hay en los puestos de toma de decisiones.

Otro eje de empoderamiento de Barbie es el vínculo que tiene con Ken, su novio con quien nunca se casa, para no reducir a la mujer al mundo de las amas de casa. Jamás Barbie usará un delantal, lavará los platos o llevará un bebé en sus brazos (eso si se borra a la edición discontinuada de la muñeca embarazada, que fue un rotundo fracaso). Al menos no lo harán hasta que su publicista de ventas diga que la muñeca edición hogareña es rentable.

Mientras la protagonista se horroriza con la realidad, que la nueva generación de niñas y adolescentes la repudia por sus ideales de belleza y proporciones imposibles, Ken, quien vivió siempre a la sombra de los pies naturalmente arqueados de su amada, descubre una pasión irracional por los caballos, el cetro de poder de la masculinidad y el patriarcado. Porque "ella lo es todo" pero "él es solo Ken" únicamente en Barbieland.

Con unos diálogos abundantes en ironía, humor y mensajes deconstruidos que le permiten a Ken llorar delante de Barbie sin sentirse menos masculino, Mattel intenta arreglar años de mala prensa. El accesorio perfecto, un muy buen monólogo de empoderamiento femenino interpretado por la actriz America Ferrera, a quien casi no se le dio relevancia en los tráilers ni en la megacampaña publicitaria, pero quien resulta ser la figura clave. Ojalá "Barbie" no sea joyería de fantasía y que el filme no se oxide por el uso.