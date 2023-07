Sé lo que quieras ser

"Barbie", 2023

Fecha de estreno: 20 de julio de 2023 (Argentina)

Dirección: Greta Gerwig

Género: Ciencia ficción

Aunque aún con una trama un tanto incierta, los trailers de la película inspirada en la muñeca creada por Ruth Handler muestra cómo viven las barbies en 'Barbieland', un lugar que recrea los espacios, objetivos y vestuarios épicos a través de las épocas; todos los días son buenos en el mundo rosa hasta que la Barbie principal (Margot) se pregunta cómo sería la muerte y decide conocer el mundo real.

"El lobo de Wall Street", 1995

Fecha de estreno: 2 de enero de 2014

Dirección: Martin Scorsese

Género: Tragicomedia

El filme está basado en las memorias de Jordan Belfort como agente de bolsa en Nueva York y cómo su firma, Stratton Oakmont, se involucró en la corrupción y el fraude de Wall Street que lo llevó a su caída. Leonardo DiCaprio, además de interpretar al protagonista, fue el productor de la película y Margot hizo a Naomi Lapaglia, la segunda esposa del empresario. Este personaje fue el que le dio protagonismo y desencadenó sus demás roles como protagonista.

"El escándalo", 2019

Fecha de estreno: 13 de diciembre de 2019

Dirección: Jay Roach

Género: Drama

Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot protagonizan los relatos de las mujeres de Fox News que expusieron al CEO Roger Ailes por acoso sexual. Kayla Pospisil es una joven periodista que sueña con ser conductora, sin embargo, para poder acceder al puesto debe “tolerar” los abusos del empresario. Aunque es un personaje ficticio, el personaje representa a todas las mujeres que fueron violentadas y que hicieron sus denuncias en la Justicia. Aunque no le fue muy bien en taquilla, la crítica recibió bien a la película y le valió una nominación como Mejor Actriz de Reparto en los Oscar.

"Las dos reinas", 2018

Fecha de estreno: 7 de diciembre 2018

Dirección: Josie Rourke

Género: De época

"Las dos reinas", conocida originalmente como “Mary Queen of Scots”, es un drama histórico británico, basado en la biografía “Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart de John Guy”. María Estuardo (Saoirse Ronan) es reina de Francia y queda viuda a los 18 años. Por este motivo, decide regresar a su Escocia natal para reclamar el trono. Al hacerlo comenzará un enfrentamiento con su prima Isabel I (Margot) y entre ellas, nacerá una gran rivalidad que envolverá sus vidas.

"Focus", 2007

Fecha de estreno: 5 de marzo de 2015

Dirección: Glenn Ficarra y John Requa

Género: Romance

El experto estafador Nicky Spurgeon (Will Smith) va a un restaurante de lujo, donde conoce a Jessy Barrett (Margot Robbie), una ladrona sin experiencia que lo seduce y lo intenta estafar. La joven se suma al equipo de Nicky, con quien inicia un romance. La mitad de la historia sucede en Nueva Orleans y la otra en Buenos Aires, ella como pareja del multimillonario dueño del equipo automovilista Rafael Garriga; él como su empleado.