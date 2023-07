Las familias puntanas volvieron a elegir la Feria de Productores

Un predio colmado y con muchas opciones. Este domingo desde las 11, la Feria de Pequeños y Medianos Productores, en su Edición Patria, tuvo como escenario el Parque de las Naciones, donde miles de personas lograron recorrer los stands. En esta oportunidad, hubo más de ochenta expositores que ofrecieron desde dulces caseros hasta comida para perros. La jornada finalizó pasada las 17 con actividades y demostraciones artísticas.

"La tradicional feria de nuestros productores que hacemos acá en el Parque de las Naciones la volvimos a realizar en un día especial como el 9 de julio para sumarnos a todos los festejos que hay en la provincia. Queremos darles una oportunidad a todos los vecinos de San Luis de acercarles nuevamente los productos, no solo de Sol Puntano, sino también de los productores. Esto permite que tengan una alternativa de venta más”, afirmó Marcelo Amitrano, ministro de Producción de San Luis.

Interés. Había stands que estaban destinados a la venta de plantas.

Afirmó que en cada feria se suman más emprendedores. Por primera vez hubo una delegación de la localidad de Juan Llerena, que expuso sus artículos. “Sol Puntano tiene la novedad de incorporar productos fraccionados, productos secos, azúcar, polenta, porotos, garbanzos, lentejas. Esto suma además de la carne, la verdura, las conservas y dulces que tradicionalmente propone y vende. Así que haremos un esfuerzo para fortalecer eso”, dijo Amitrano.

En el encuentro en el Parque de las Naciones también participaron emprendedores locales que conforman el Programa Góndola San Luis y artesanos del Mercado de Artes, Diseño y Artesanías (MADA), quienes ofrecieron todas sus elaboraciones al público. Además, estudiantes que conforman la iniciativa “Tu Promo en la Feria” contaron con stands en representación de sus establecimientos educativos.

Acompañamos a los productores para que escalen en sus emprendimientos, no solo en lo técnico, sino en lo financiero. Marcelo Amitrano

María Soledad Lescano es la segunda vez que participa del encuentro y ofrece productos elaborados con chocolate; también hace repostería. “Pensaba que no se iba a hacer por el tema del clima, pero la verdad que la jornada fue muy linda. Vendo mis productos por redes sociales, pero cuando hay ferias aprovecho para ofrecer más mis productos”, aseguró.

Julieta Vegar salió a pasear con sus dos hijos y había planeado pasar el domingo en la Feria de Productores. "Lo aprovechamos porque nos gusta mucho venir acá. Le compré un juego didáctico a mi hija que está muy bueno. Comimos, tomamos unos helados y nos sentamos tranquilos a esperar que pase la tarde", aseguró.

Promos. Los jóvenes también tienen su lugar en la Feria de Productores.

Los stands exhibían una amplia variedad de productos y precios. Algunas carpas estaban destinadas para alfajores, tortas, fiambres y dulces artesanales; mientras otras exponían verduras y frutas y carnes. Entre esos puestos estaba el de Karina, una expositora que elabora pastelería y comidas para animales como pizzas, snacks, galletas, tortas de cumpleaños, donas, entre otras.

“Son todos elaborados con productos naturales como harina, arroz, avena, almendras, frutas, verduras y materias primas que no tengan conservantes para que ellos puedan comer. Los precios van desde $600 en adelante. Las tortas varían según las porciones y la decoración. Vendo de dos tamaños y cuestan a partir de los $3 mil”, aseguró.

Está muy buena la ayuda que brinda el Gobierno para los que somos pequeños emprendedores y no difundimos nuestros productos. Mickaela Quatrocci

La feria, además de ser un atractivo, es un lugar de encuentro para que también los turistas puedan conocer los emprendimientos puntanos. Graciela Caballero es de la localidad de Colón, Buenos Aires, y vino a visitar a su hijo por las vacaciones de invierno. Aprovechó para recorrer los stands de los productores. "Me pareció una maravilla; me hacía mucha falta una cosa así. En Buenos Aires hay ferias, pero no se comparan con esta que está muy bien organizada, muy limpio todo y el ambiente es cálido", remarcó.

Mickaela Quatrocci tenía su puesto repleto: vendía maples de huevos caseros a $3 mil. "Son gallinas que pastorean, bien criadas como se hacía antes. Es un emprendimiento familiar que comenzó antes de la pandemia y después lo pudimos explotar al exterior. Fue una jornada muy linda, porque logré vender bastante", contó.

Redacción / NTV