Un apoderado que asegura desconocer lo que hace su partido

Parecería el reino del revés. Así se podría catalogar a la respuesta del apoderado de La Fuerza del Cambio a la carta documento que le envió la directora general de El Diario de la República a esa facción de Juntos por el Cambio, tras el ataque que María Luz Rodríguez Saá recibió en un comunicado en el que la mencionaban como corresponsable del escrache sufrido por la candidata presidencial Patricia Bullrich en el Paseo del Padre, en su efímero paso antes de las Primarias.

Si no, ¿cómo se puede entender que el concejal radical Javier Suárez Ortiz, en su carácter de responsable legal de ese sector político, no esté al tanto de lo que haga o emita la fuerza partidaria a la que representa?

Es que en la contestación a la carta documento, el dirigente del radicalismo no hizo más que desmentir, rechazar o desconocer cada una de las acusaciones dirigidas a María Luz en el comunicado que lleva el membrete de La Fuerza del Cambio y que bien se encargaron de difundir con rapidez por los medios opositores afines.

En la publicación se la catalogó a la directora general de este medio de "operadora y patrocinante de grupos feministas radicalizados y antidemocráticos en la provincia de San Luis", a la que ella refutó categóricamente. "No patrocino ni opero grupo radicalizado de ninguna índole", replicó quien cree que la criminalizan por ser hija del Gobernador.

"Se me endilga un comunicado... el cual desconozco, por lo que rechazo toda imputación de responsabilidad en relación a tal supuesto comunicado. No he efectuado opinión o comunicado público", se excusó el expresidente del Concejo Deliberante de San Luis, quien seguramente está muy abocado a los temas legislativos que atañen a la capital, porque asegura no estar al tanto de lo que el resto de la dirigencia de La Fuerza del Cambio piensa o hace. Insólito.