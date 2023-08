A través de un paquete de medidas buscan beneficiar al sector agrícola

El inicio de la semana fue movilizante: el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, anunció un paquete de medidas económicas y puso el foco especialmente en el sector agropecuario y agroindustrial. Algunas de las más destacables fueron el establecimiento de retenciones cero para los productos con valor agregado de las economías regionales, el financiamiento de insumos para el maíz y el trigo, y la utilización de parte de las divisas ingresadas del Programa de Incremento Exportador para la compra de soja.

“El campo fue obviamente el que más sufrió la sequía”, indicó Massa al iniciar los anuncios que para el agro representaron un capítulo aparte. “Tomamos la decisión de financiar desde el Estado todo lo que es el fertilizante para aquellos productores que fueron declarados en emergencia, quienes recibirán una importante cantidad de urea para que tengan la posibilidad de llevar adelante el proceso de siembra de la próxima campaña”, señaló a través de Instagram.

Aseguró que los beneficiarios recibirán hasta cinco toneladas de fertilizantes a partir de un convenio con YPF Agro.

También confirmó que reducirá al 0% las retenciones a las economías regionales, pero aclaró que esto se aplicará a aquellas que tengan “un valor agregado industrial” y ejemplificó con el vino, el mosto, el arroz, el tabaco, la industria forestal y la cáscara de citrus, entre otras.

Además, planteó que continuará con el Programa Puente al Empleo para el sector agropecuario, que transforma los planes sociales en empleo registrado para quienes tomen trabajo en el sector rural.

Por medio del Programa de Incremento Exportador (PIE), se les permitirá a los exportadores de aceite y harina de soja que dispongan el 25% de las divisas para comprar el grano, de manera de lograr mantener los puestos de trabajo de las plantas industriales y generar también valor agregado.

Un detalle para recordar es que la industria de la soja advirtió desde hace varios meses que, a raíz de la sequía, las importaciones de soja desde el exterior serán récord, pero aun así están al borde de la parálisis por la baja disponibilidad de mercadería para procesar.

De manera adicional, en otro mensaje publicado también en la red social, incluyó otros anuncios que benefician al conjunto de los exportadores de todos los sectores. En concreto, presentó un nuevo programa de U$S 770 millones para prefinanciar las exportaciones, a través de líneas por U$S 550 millones del Banco de la Nación Argentina (BNA) y los U$S 220 millones restantes por medio del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE).

Massa aclaró que “el objetivo es que las empresas que venden trabajo argentino al mundo tengan todas las herramientas para seguir aumentando el volumen de exportación y acumular reservas”.

La reacción del sector

Luego del anuncio de los beneficios para los distintos rubros del sector agropecuario, algunos piensan que son como “parches” y otros entienden que pueden ser “positivas”.

“Estamos analizando las medidas para ver su impacto en las diferentes producciones. Esperaremos la implementación para tener un panorama más claro”, dijo el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, e indicó que en cuanto “a las medidas para los productores de soja, muchos ya vendieron lo poco que cosecharon, por lo que ellos no se van a ver beneficiados”.

Sobre el Programa Puente al Empleo, opinó que es un “reiterado reclamo para aquellas economías que ocupan mucha mano de obra estacional y que pese a lo anunciado, los beneficiarios de los planes sociales no querían perder los beneficios, por lo que no se conseguían trabajadores”.

Por su parte, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, remarcó que todavía “no hay precisión en cuanto a las medidas; hasta donde se sabe son medidas que pueden ser positivas, pero escasas. La iniciativa en cuanto a la financiación de los fertilizantes no es mala, pero sí creo que es escasa”.

Por último, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, consideró que “los anuncios que hace el ministro serán efectivos siempre y cuando sean un beneficio que les llegue a los productores y para eso habrá que esperar a ver cómo funciona realmente en el mercado. Esperamos también la instrumentación de estas medidas para poder evaluar el impacto que puedan tener”.