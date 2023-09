Intendentes elogiaron la suba salarial sellada con el Gobierno

Mientras las hojas del almanaque caen y la ansiedad aumenta en miles de sanluiseños que se desempeñan en las distintas municipalidades que el jueves pasado firmaron el “Tratado de La Toma para la Lucha contra la Pobreza”, sus intendentes respiran entusiasmados porque, por fin, llegará el alivio económico que no encontraban y que ahora les permitirá mejorar los salarios de sus trabajadores. Sergio Moreira (Nueva Galia), Ernesto Nader Ali (La Toma) y Alfredo Domínguez (Justo Daract) reflexionaron sobre el alcance de la medida decidida por el gobernador Alberto Rodríguez Saá y adelantaron cómo organizarán sus pagos ni bien reciban los recursos provinciales.

“Es una propuesta superadora. Es una mejora notable, no solo para los obreros municipales de Nueva Galia, sino para toda la localidad, porque repercutirá en su economía a nivel general. Estamos casi todos los intendentes acá, por eso será un beneficio provincial. Vinimos a firmar el tratado, pero también a manifestar la alegría que sentimos por el Gobierno que tenemos. Esto es pensar en una provincia federal. Además, la gente del Plan de Inclusión también tendrá una mejora en sus ingresos”, señaló Moreira en diálogo con El Diario de la República.

“Nosotros siempre conversamos con el empleado municipal sobre sus salarios. Estamos todos los días a su lado y sabemos su situación y lo que vive el país. La idea siempre es mejorar el salario en un escenario tan complejo como el que vivimos. Siempre estuvimos en consonancia con el Gobierno de la Provincia porque cada vez que da un aumento, nosotros lo trasladamos a nuestros empleados municipales. Pero esto supera ampliamente a nuestros montos y significa un gran paso para nuestros compañeros de trabajo. Estamos muy contentos por ellos”, agregó.

En otro orden, el intendente de La Toma, Ernesto Nader Ali, se mostró feliz por el acuerdo firmado en su localidad. “El tratado fue fantástico. Hicimos nuestros análisis económico-financieros y somos muy optimistas. Estamos muy felices, porque es un reconocimiento salarial enorme, sin precedentes y sobre todo en un momento tan difícil por el que estamos atravesando. Esto habla de la sensibilidad y fundamentalmente también de la buena administración del Gobierno de San Luis. Esto no lo puede hacer cualquier administración. Esto lo hace solamente un gobierno que tiene las cuentas muy bien ordenadas”, remarcó.

“Nuestros trabajadores en La Toma tienen una expectativa fantástica. Esto les cambia radicalmente la vida, así que ellos ahora respiran otro aire, otra energía. Es un momento realmente de mucha alegría, de mucha felicidad”, añadió.

En cuanto a las críticas que hizo la oposición sobre el incremento salarial y la administración de los recursos provinciales, Ali fue claro en su respuesta. “Las cuentas de San Luis están en orden, en muy buenas condiciones. Ya lo dijo el mismo Gobernador. Para afrontar este tipo de inversiones, que no son gastos, sino inversiones en nuestra gente, los recursos deben estar en buenas condiciones. De lo contrario no se podrían hacer. El Gobierno hace esto porque su administración es absolutamente ordenada. Además, impactará indirectamente en otros sectores de la economía”, aseveró.

Domínguez, intendente de Justo Daract, se explayó sobre el alcance de la medida y cómo impactará en su pueblo. “Para todos los intendentes es un gesto muy positivo, con buenas intenciones. El Gobierno, al final de su gestión, demuestra su buena administración porque si no tuviera los recursos no podría hacer esta mejora salarial. Ahora nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de distribuir con mucha responsabilidad los recursos. Los municipios ordenados no tendrán inconvenientes. Además, esto se ampliará en beneficio de todas las localidades en su economía”, afirmó.