La familia de "Pity" Álvarez negó que el músico se encuentre prófugo

La familia de Cristian "Pity" Álvarez negó este miércoles que el cantante rock se encuentre prófugo y aclaró que fue transferido a otro centro de salud para seguir adelante con su proceso de rehabilitación por consumo de drogas, después de que su madre solicitara el traslado.

De esta manera, familiares del músico salieron al cruce de versiones periodísticas que indicaban que Álvarez había abandonado el tratamiento psiquiátrico ordenado por la Justicia luego que matara a un vecino en 2018 y se había dado a la fuga.

El abogado Claudio Calabressi confirmó que Álvarez no está prófugo ni abandonó su proceso de recuperación: "Por una cuestión de decisión de la familia se ha decidido que continúe su tratamiento de rehabilitación en la clínica Vive Libre (que queda en Villa Ballester). Él ya estuvo internado ahí en una oportunidad. Aparte, por supuesto está a derecho. No hay ningún problema. Nunca se fugó", remarcó en declaraciones a radio Splendid AM 990.

"Cristian sigue con el plan de rehabilitación tratando de estar bien", agregó el letrado de la familia de Álvarez en diálogo con el canal de televisión Todo Noticias (TN).

La información sobre una posible fuga del músico Cristian Gabriel Álvarez Congiú, su verdadero nombre, surgió luego que el actor y parte del equipo terapéutico del instituto donde estaba alojado Ivo Cutzarida señalara en una entrevista que el artista ya no estaba internado en ese centro de salud.

"Tuvo una salida, ya que desde la institución se les otorga una salida, y no regresó. Estamos muy muy preocupados. La fundación ya hizo la denuncia en la comisaría de (la jurisdicción de) Malvinas Argentinas", había expresado.

Hace una semana Cutzarida resaltó en qué etapa del tratamiento estaba el artista: "Era la inicial, en la que el paciente tiene que tomar conciencia de la enfermedad y reconocer el problema", sostuvo.

Ante este escenario se habían encendido las alertas, pero el propio defensor salió a aclarar que la reubicación fue pedido por su mamá, ya que él "no está en condiciones de decidir nada".

Asimismo, destacó que desde marzo de este año 'Pity' Álvarez fue eximido de usar tobillera electrónica y no debe cumplir con el arresto domiciliario.

"Estaba en una etapa inicial del tratamiento, pero requiere del compromiso del paciente, se tiene que rendir porque la adicción va a apelar a cualquier cosa por sobrevivir. Acá el 'Pity' Álvarez estaba monitoreado, le hacemos tener una rutina, como hacerse la cama y cocinar, además, los incentivamos con diferentes talleres para buscar su recuperación", dijo Cutzarida.

"Sin embargo, la enfermedad siempre te quiere sacar del tratamiento. Agota todas las circunstancias. El camino del adicto es cárcel hospital o muerte, nosotros creemos que mientras hay vida hay esperanza de rehabilitarse. Obviamente, el 'Pity' no ha terminado de rendirse, donde te declarás imponente y pedís ayuda", agregó finalmente sobre el músico, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados y que en 2018 mató a un vecino del barrio Samoré, en Villa Lugano, en la Capital Federal.

NA/MAM.