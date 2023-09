Latinoamérica, mortal para los ambientalistas

Al menos 177 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados durante 2022 por intentar proteger el planeta —una persona cada dos días—, según un nuevo informe de la organización británica Global Witness.

La situación para América Latina es especialmente preocupante, ya que el 88% de los asesinatos ocurrieron en la región; un porcentaje cada vez mayor.

Las nuevas cifras elevan el número total de asesinatos de defensores a 1.910 entre 2012, año en que la ONG comenzó a elaborar sus informes, y 2022. Sin embargo, la cifra real puede ser mucho mayor, según los autores.

Muchos casos no son denunciados porque ocurren en zonas de conflicto o en lugares donde hay restricciones y un monitoreo poco eficiente de los ataques.

“Hablamos de personas corrientes que intentan proteger pacíficamente sus hogares, sus medios de vida y la salud del planeta en general frente a los efectos perjudiciales de industrias como las del petróleo, el gas, la minería, la agricultura y la deforestación”, declaró Global Witness.

Colombia fue el país con más asesinatos del mundo, con 60 muertes en total el año pasado, más de un tercio del total global. Estas cifras, que casi duplican el número de homicidios registrados en el país en 2021, ocurrieron a pesar de que Colombia ratificó en octubre de 2022 el Acuerdo de Escazú, un tratado regional jurídicamente vinculante para proteger a los defensores del medio ambiente.

Al menos 382 defensores han sido asesinados en Colombia desde 2012, lo que lo convierte en el país con el mayor número de asesinatos denunciados en todo el mundo durante ese período.

Otros países vulnerables de la región fueron Brasil, donde 34 defensores perdieron la vida, frente a 26 en 2021, y México, aunque los 31 homicidios registrados en el país el año pasado supusieron un descenso respecto a los 54 de 2021, cuando fue el país con el mayor número de asesinatos.

Con 14 asesinatos relacionados con la tierra y el medio ambiente registrados, Honduras fue el país con más asesinatos per cápita del mundo. México ratificó el Acuerdo de Escazú, mientras que Brasil aún no, ya que solo firmó el tratado en el momento de su creación en septiembre de 2018 y aún no lo ratificó. Por su parte, Honduras no ha firmado ni ratificado el acuerdo.

Por primera vez, el informe de Global Witness de este año estuvo centrado en el papel de los defensores del medio ambiente en la selva amazónica, que abarca partes de Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Suriname y Venezuela.

En 2022, más de uno de cada cinco de los 177 asesinatos registrados en todo el mundo —39 en total— ocurrieron en la Amazonía.

Como guardianes de la selva, los defensores de la tierra y el ambiente están en la primera línea de la devastadora explotación de la Amazonía. Enfrentan a empresas que actúan con impunidad, a las despiadadas fuerzas de seguridad del Estado y a asesinos a sueldo, puede leerse en el informe. “Los defensores son sistemáticamente intimidados, criminalizados, atacados y asesinados”, añade.

El caso más resonante del año pasado fue el homicidio del experto originario brasilero Bruno Pereira junto al periodista británico Dom Phillips, asesinados cuando regresaban de un viaje al remoto Valle del Javari, en Brasil.

Sus asesinatos conmocionaron al mundo y atrajeron la atención mundial sobre las amenazas que enfrentan los defensores del medio ambiente. A unos 1.000 kilómetros de donde fueron encontrados Pereira y Phillips, en otra zona de la Amazonía brasilera, la minería ilegal de oro casi ha acabado con la comunidad originaria yanomani.

En Venezuela, la comunidad originaria uwottüja vive en aislamiento voluntario a lo largo de los afluentes del río Orinoco. En 2022, Virgilio Trujillo Arana, uno de los líderes más destacados de la comunidad, fue asesinado por un sicario no identificado tras denunciar la minería ilegal.

Latinoamérica es una tierra mortal para quienes cuidan de todos nosotros.