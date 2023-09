Misael Sosa: "Me debía una actuación así en un clásico"

Misael Sosa sabía de antemano que este era su último clásico vestido de "auriazul". Sabía también que sería distinto a los otros cuatro que jugó, porque tendría las dos hinchadas. Entonces tenía claro que estaba ante la gran oportunidad de meterse definitivamente en el corazón de los hinchas, y con esa ilusión pisó el miércoles por la noche para enfrentar a Estudiantes.

Fueron dos goles que pudieron ser tres, si no se escapaba alguna de las otras dos chances claras que tuvo. Y fue un dolor de cabeza enorme para la defensa estudiantil, que no supo nunca cómo frenar la gambeta en velocidad, marca registrada del pibe nacido futbolísticamente en Huracán.

—Qué noche maravillosa te tocó vivir.

—Fue una noche especial para mí, la disfruté muchísimo tanto dentro como fuera de la cancha, porque después lo festejamos con mi familia y ellos estaban felices por mí, por cómo se me dio todo, teniendo en cuenta que era mi último clásico.

NdR: Juventud firmó un contrato con un grupo empresario para que tanto Misael como Juan Cruz Arnó sean colocados la próxima temporada en alguna división superior al Federal A, que puede ser Primera Nacional o Primera División, para potenciarlos y para que sean fuentes de ingresos futuros para el club; casos similares a lo que ocurrió con Santiago Solari.

—¿Sentías que necesitabas un rendimiento así en un clásico?

—Siento que me lo debía. Que estaba en deuda conmigo, más que con la gente, por no poder marcar un gol en los 5 clásicos que jugué, por no poder ganar en los tres enfrentamientos anteriores de este año. Por suerte pude revertir esa situación.

—Fue un gran partido de ambos equipos. Los dos propusieron mucho más que en los partidos anteriores.

—Yo creo que esto de jugar con las dos hinchadas hizo que los dos equipos estuviéramos "con la flecha para arriba" (NdR: término de PlayStation que indica que estás con mejor predisposición a jugar). Ellos arrancaron mejor los primeros 15 minutos, pero nosotros sacamos ventaja después del gol. Manejamos mejor la pelota y el segundo llegó muy rápido.

—A partir de ese momento, lo controlaron muy bien y casi te llevás una pelota a tu casa.

—Sí, todavía recuerdo esa jugada del segundo tiempo; creo que me podía tomar un instante más para definir, pero también tenía al defensor que me venía presionando.

—Te llevo al festejo del primer gol: ¿por qué elegiste colgarte ahí, en esa parte del alambrado?

—Ahí tenía mi hinchada más fiel: estaban mis papás, mis tíos, mi novia con su familia, todos. No tenía previsto colgarme del alambrado, porque después me dolían los tobillos cuando salté, pero la verdad es que en el momento de alegría me salió eso y ya está, los quería abrazar a todos.

—El segundo fue un festejo más tranquilo y emulando uno de Kylian Mbappé, quien debe ser un referente para vos.

—Sí, por la posición en la que juego y por lo que hace es un referente para mí. La verdad es que fue más sentir que teníamos una diferencia para jugar tranquilos, que nos teníamos que aprovechar de que ellos se iban a impacientar.

—En ese segundo gol hubo una gran asistencia de Juan Cruz (Arnó).

—Eso está clarísimo: ese gol fue un 90 por ciento de él, yo solo la tuve que empujar. Se lo agradecí, porque la verdad es que podría haberlo terminado él sin dudas, pero tuvo la capacidad de verme y hacer lo mejor para el equipo.

—El aliento de la gente fue especial también para ustedes, ¿no?

—Fue un espectáculo. Es una locura ver cómo lo vive la gente. Hace un mes que estaban organizando esto, juntando plata para el humo, para los globos, para todo. Sabíamos todo eso y queríamos hacerlos volver felices a su casa; creo que salió todo como queríamos y que los hicimos disfrutar.

—Quedan pocos partidos de la fase regular. ¿Qué objetivo se plantean para motivarse?

—Si nos preguntabas hace tres fechas, al segundo puesto lo veíamos muy lejos, pero hoy creemos que estamos en condiciones de pelearlo. El domingo enfrentamos a Argentino en Monte Maíz, que es nuestro rival directo en esa lucha, y si le ganamos vamos a quedar a un punto de distancia y podremos luchar; es lo que buscamos.

—Después vendrán los mano a mano y el equipo parece estar en crecimiento.

—Partido a partido vamos demostrando que estamos mejor. Somos muchos chicos jóvenes de San Luis y del club que nos fuimos ganando el lugar. Estamos en camino a afianzarnos y crecemos en la confianza.

—Hay un rol importante de los grandes, pero también muchos chicos que piden pista en el "11" titular.

—Los aportes de César (Taborda), Nico (Foglia), Hernán (Fredes) y Facundo (Parra) son un soporte muy importante para nosotros, un gran respaldo. Tenerlos a ellos con su experiencia al frente del equipo nos da un peso más importante. Pero también hay muchos chicos que vienen haciendo grandísimos partidos y por eso tienen su lugar en el equipo.

—No parece ser un torneo con muchos "cucos". ¿Sentís que pueden dar pelea?

—Absolutamente. Somos un equipo duro, que trabaja bien. Hacemos buenos partidos tanto de local como de visitante; creo que podemos luchar contra cualquiera.

Queda un tiempo más para disfrutar la explosión, la gambeta y la velocidad de Misael con la casaca del "Juve". Con lo del miércoles y con sus 9 goles en el club, más todos los que hizo hacer, ya le devolvió al club todo lo que le dio en estos 3 años de pertenecer al plantel y 2 de ser decididamente titular. Sin embargo, el pibe se ilusiona con regalarle al club algo más y va a dejar la piel para conseguirlo.