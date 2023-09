Daniel Iglesias, de Tilisarao a Bolivia, de la mano del básquet

Daniel Iglesias respira básquet. Este profesor de Educación Física y entrenador a los 31 años está ante un gran desafío: llevar a Academia MG a gritar campeón en la Liga Cruceña en Bolivia. Cuando salió de su Tilisarao natal en busca de nuevas oportunidades siempre soñó con esto. Y hoy está ante una enorme posibilidad, ya que su equipo jugará el primer partido de la final ante Club Junior Politécnica.

Desde pibe abrazó el básquet. A los 11 años andaba con la "naranja" bajo el brazo. Primero jugó en Concarán y más tarde lo hizo en Villa Mercedes. Hasta ese momento solo quería jugar, la docencia no pasaba por su cabeza. Hasta que un día los profes Mariano Ávila y Fernando Bongiovanni le dijeron que tenía vocación. Se animó. Estudió Educación Física en Río Cuarto y ahí el amor por el básquet se hizo más fuerte. Comenzó jugando en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Un día un profe, amigo y colega lo invitó a jugar en Central Argentino. Transitó sus primeros pasos con un gran formador y mentor como lo fue y lo es Fabricio Salas.

—¿Cómo se dio tu llegada a Bolivia?

—Estaba en Ecuador con miras a dirigir la Liga Profesional Liga Básquet Pro, y me surgió una mejor propuesta desde la Academia MG ubicada en Santa Cruz de la Sierra; un equipo nuevo y privado con grandes aspiraciones, ya que cuenta con jugadores de altísimo nivel y profesionales.

Este equipo es de un oftalmólogo que junto a su familia quisieron armar un equipo de básquet competitivo y también montar un proyecto formativo, donde puedan enseñar valores a través del deporte, con jugadores que tienen pasado y presente en la Selección Nacional y jugadores que han jugado LIBO Básquet (máxima categoría del básquet boliviano).

Actualmente estoy trabajando como entrenador en jefe de la Primera División y también coordinando las formativas.

—¿Qué significa esta experiencia?

—La verdad siento que es una linda aventura, una experiencia hermosa ya que el equipo tiene muchísimas ganas de aprender y me está brindando un respeto absoluto. Lo cual me da confianza y me exige día a día. En cuanto al básquet formativo estamos en un cambio hermoso, todos nuestros jóvenes están creciendo deportivamente y eso me da mucha satisfacción; cuando llego a casa llego muy contento.

—¿Cómo llegan a la final?

—Con un excelente volumen de juego. Como equipo hemos crecido un montón. Venimos con energías superpositivas, ganando todos los juegos excepto uno que es con el equipo que nos vamos a enfrentar en la final: Club Junior Politécnica, que es un gran equipo y es liderado por un entrenador argentino, César Montenegro. Este entrenador realizó un cambio positivo no solo para el equipo rival, sino también para el básquet boliviano de la ciudad.

—El ánimo está en alza

—Sí, venimos de jugar un cuadrangular internacional donde salimos campeones ganándoles a equipos de Argentina y Bolivia. También quiero destacar que pudimos reforzarnos con dos excelentes jugadores como Paolo Ramos y Carlos Chacón, que aparte de tener pasado en la Selección Nacional vienen de militar el máximo nivel en la LIBO Básquet, siendo finalistas con Nacional de Potosí. Venimos de ganarle a Icacruz la semifinal, así que llegamos entonados.

—¿Cómo son los equipos de Daniel Iglesias?

—Primero que nada, trato de formar buenos equipos de trabajo, desde el cuerpo técnico a los jugadores, gente de valores y principios, fiel al trabajo y al comportamiento social que esto representa.

En cuanto al juego, me gusta un juego físico y que todos los jugadores sean polivalentes. Que sepan hacer de todo para tener un mejor desempeño dentro de la cancha. Pero lo esencial es que sean buenas personas y tengan ganas de trabajar.

—¿Por qué elegiste el básquet?

—Lo hice porque fue el único deporte que me enseñó disciplina y me marcó el camino de mi vida en temprana edad. Hoy lo vivo con mucha pasión y profesionalismo. Estoy feliz de vivir de lo que me gusta. Claro que todo esto también es gracias a mi compañera de vida, Carolina, quien siempre está a mi lado, ya que no es fácil estar lejos de casa.

—¿Qué significa el básquet en tu vida?

—Es algo más que un deporte, podría decir que es un estilo de vida, ya que gracias a esto puedo viajar por diferentes partes del mundo enseñando y conociendo nuevas culturas y personas.

También siento que es una motivación hermosa, ya que soy de un pueblo y de pequeño quise hacer esto. Nada es imposible, todo se puede lograr con ganas y sacrificio. El resultado al final es hermoso cuando te esforzás y te sacrificás todos los días.

—¿Un sueño?

—Poder dirigir en Europa y conocer el Primer Mundo del básquet en carne propia. Ver a los primeros equipos del mundo, trabajar y aprender mucho más.

De chico tuvo un sueño: poder vivir de este deporte que tanto le dio. Y hoy está cumpliendo ese sueño. Esta noche cuando su equipo salte a la cancha para jugar la final, seguramente por la cabeza de Daniel pasarán muchas cosas. Entre ellas sus primeros pasos en Tilisarao que, como él siempre dice, es su lugar en el mundo.