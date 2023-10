Daniel Iglesias cumplió su sueño: campeón en Bolivia

El número 1. El entrenador nacido en Tilisarao posa con el trofeo de campeón. Su equipo no dejó dudas y ganó 2-0 la final. Ahora, a disfrutar.

El sueño que tenía de pibe en Tilisarao se cumplió. Daniel Iglesias, el profe de Educación Física que hace catorce años se fue de sus pagos a buscar una oportunidad, tocó el cielo con las manos. Su equipo, el MG Academia, se consagró campeón de la Liga Cruceña de Básquet. Derrotó en la final 81-76 a Junior Politécnica, y cerró la serie 2-0.

"En lo primero que pensé fue en mi familia de Tilisarao, que hace mucho no puedo compartir con ellos. En mi viejo, que lamentablemente ya no está en la tierra y sé que me estuvo apoyando desde algún lugar del universo. También recuerdo buscar a mi pareja y abrazarla bien fuerte, porque ella sabe de todo el esfuerzo que hice para poder llegar a este momento", comenzó diciendo el entrenador del elenco boliviano.

En lo primero que pensé fue en mi familia de Tilisarao, que hace mucho no puedo compartir con ellos.

Fue un partido de dientes apretados, como toda final. Los de Iglesias tenían la ventaja de haber ganado el primer juego y tenían margen de error, pero sus rivales no podían darse ese lujo. Y así se dio el cotejo.

MG Academia optó por un juego más táctico. Marcó bien a los jugadores adversarios más determinantes, buscó seleccionar buenos tiros y trabajar muy prolijos defensivamente, pero la idea al principio no salió de la mejor manera, ya que terminaron abajo 20-14 en el cuarto inicial. En el segundo parcial mejoró varios aspectos y se fue al descanso por un punto arriba: 39-38.

El entrenador por el aire. Los jugadores celebran con Daniel Iglesias.

El juego fue doble a doble en el tercer cuarto. No se dieron tregua. Terminó 59-59. En el último se vio la mejor versión del elenco de Daniel Iglesias. Se hizo fuerte en los dos tableros. Ajustó las marcas. Estuvo más fino a la hora de los lanzamientos, sacó una renta de ventaja, después la administró bien, y terminó ganando el partido 81-76.

"Pudimos llevarnos la victoria y el campeonato a casa. Estoy muy contento por cumplir este objetivo. Estoy muy feliz por mis jugadores, por su entrega cada día, en cada entrenamiento. No se guardaron nada y me demostraron que aparte de ser buenos jugadores de básquet son también excelentes personas. Y de eso se trata el deporte", aseguró Iglesias.

Pudimos llevarnos la victoria y el campeonato a casa. Estoy muy contento por cumplir este objetivo.

Ahora llegó el momento de disfrutar. Descansar. Pegar la vuelta al pago. Abrazarse con cada vecino de Tilisarao, que a la distancia lo alentó y tenía la camiseta de MG Academia.

"Gracias a Dios vengo de dos experiencias internacionales muy lindas, un título de campeón nacional en Ecuador con Club Punto Rojo, siendo asistente de un gran amigo y colega como Fabricio Salas, por lo cual estoy muy agradecido por tantos años a mi lado. Y por esta experiencia de poder concretar algo tan lindo que deseaba desde el principio, poner mi granito de arena para lograr el campeonato de la máxima categoría del básquet cruceño. Estoy muy contento por los resultados", cerró el entrenador puntano.

El pibe ya es un hombre. El sueño ya es realidad. Daniel Iglesias fue campeón. Y todo Tilisarao lo festeja.

El Gran DT. Ordena a su equipo y le pide que elijan buena opción de tiro.

Redacción / NTV