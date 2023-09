Tres empresas reemplazarán los corredores de Panaholma

Panaholma, la firma cordobesa que opera en seis corredores de la provincia, dejará de dar servicio. Se trata de una decisión unilateral que quiebra un vínculo contractual que se debía mantener hasta enero de 2024. La prestación seguirá hasta el 15 de octubre en el servicio interurbano. Para garantizar el acceso a los usuarios, anunciaron que tres compañías la reemplazarán: Blanca Paloma, Panamericana y Grupo MR son las que mantendrán los corredores.

La medida es una acción empresarial en la que el Gobierno no tiene injerencias. Sin embargo, amparadas en el Artículo 5, inciso H de la Ley de Transporte, las autoridades pueden determinar a instancias de esta clara situación de necesidad y urgencia los próximos operadores. “La empresa prestataria del interurbano, después de varios intentos en años anteriores, ha manifestado la voluntad de irse de la provincia esgrimiendo algunos detalles puntuales”, confirmó el titular del Programa Transporte Automotor, Carlos Bringas.

De acuerdo a lo que describió, en la Secretaría de Transporte lo único que se ha hecho es respetar la autonomía que tiene Panaholma de querer irse. Al mismo tiempo, entienden que existen obligaciones —como en todos los contratos— directas sobre sus trabajadores.

Blanca Paloma, Panamericana y Grupo MR son las firmas que mantendrán el servicio en los corredores que tiene actualmente Panaholma. Se repartirán prácticamente en partes iguales.

Más allá de ello, el Gobierno tomó todas las medidas a su alcance para que otras compañías salgan a dar los servicios desde el 16 de octubre. “Las empresas de San Luis, como siempre, están poniendo el patrimonio en juego, jugándosela por la provincia, incluida Blanca Paloma que es sanjuanina y puntana por adopción. Iremos notificando a la comunidad sobre la marcha. Ha sido una noticia bastante intempestiva y abrupta, y dentro de la urgencia trabajamos con la mayor celeridad posible para que la gente no tenga dificultades en el acceso al transporte”, aseguró Bringas.

Según contó, hasta la actualidad Panaholma tiene los corredores que unen a San Francisco con Villa de Merlo (dentro del Programa Transporte para Todos), Villa de Merlo con Papagayos, Santa Rosa del Conlara con Villa de Merlo, Villa de Merlo con San Luis, Villa de Merlo con Villa Mercedes, Villa Mercedes con San Luis y Villa Mercedes con Justo Daract.

Las firmas que se harán cargo de reemplazar a Panaholma tomarán los recorridos prácticamente en partes iguales; aseguran que ya tienen unidades disponibles, en su mayoría cero kilómetro.

El secretario de Transporte de San Luis, Sebastián Anzulovich, se expresó en el mismo sentido. En un diálogo con medios locales, destacó que este tipo de situaciones se tratan de evitar y recordó que Panaholma ha manifestado sus intenciones de retirarse al menos unas diez veces en lo que va de su gestión.

“Son decisiones de la empresa. La respetamos siempre que la salida sea en paz y armonía; es decir, cumpliendo las obligaciones que tienen”, apuntó.

“La firma realmente es muy seria, siempre prestó un buen servicio. Pero uno no puede hacer nada. Es de Córdoba, tienen otros corredores, y quizás hayan decidido preservarse un poco”, agregó.

No dejó de recordar que el servicio de transporte cuesta mucho, y que la Provincia y la Nación hacen un esfuerzo enorme para mantener el boleto acorde y un sistema de acuerdo a las necesidades.

“Los incrementos tarifarios han sido muy bajos por el esfuerzo de la Provincia. Nuestro deber es seguir garantizando los servicios y trabajamos en eso”, pronunció.

El futuro de los trabajadores

Dentro de las obligaciones contractuales de la empresa, existe a la fecha una responsabilidad directa sobre sus trabajadores, remarcan en Transporte. En la decisión de abandonar la provincia, en los hechos tiene que hacerse cargo de la indemnización.

Una vez resuelta esa circunstancia, la Secretaría está dispuesta a arbitrar las medidas pertinentes para que los empleados sean incorporados en las empresas en los recorridos que hacen hasta la actualidad. Creen que por la buena fe que ha mostrado Panaholma, lo van a subsanar.

“Los servicios van a estar garantizados. Esperemos que el único cambio sea el nombre de una empresa por otra. El servicio de Panaholma ha sido bueno, los dueños han mantenido diálogo, pero ante esta decisión la respetamos y esperamos que una vez solucionado el conflicto, las demás empresas puedan prestar servicio con los mismos trabajadores”, remarcó Bringas.

Al día de la fecha, las firmas que operan en San Luis, incluida Panaholma, no tienen conflictos referidos a los subsidios provinciales. Puede llegar a existir una demora de subsidios nacionales que ocurre en todas las reparticiones de todas las jurisdicciones, pero no hay mayores dificultades; las compañías no tienen deudas con su personal.

“El Gobierno siempre busca el diálogo, siempre está abierto en la medida que el diálogo sea llevado adelante por personas capaces de entender una situación tan delicada como la fuente laboral de los trabajadores”, añadió.

Redacción/ALG