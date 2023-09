Amenaza propia de un matón

En plena conmemoración de los 40 años ininterrumpidos de democracia, escuchar a un gremialista con actitudes patoteriles parece retroceder mucho, pero mucho, tiempo atrás.

La crónica dice que el jueves a la mañana la Unión Tranviarios Automotores (UTA) convocó a una conferencia de prensa para hablar de la situación de la empresa de transporte interurbano Panaholma y en especial, de los 57 trabajadores que pertenecen a la firma cordobesa.

Como en ese momento era un hecho que la firma se iba de la provincia, el secretario general de la delegación San Luis de UTA, Iván Piñeyro, marcó el terreno sobre cómo debía ser la absorción del personal con su respectiva antigüedad y demás detalles. Hasta advirtió con que de no avanzarse en las condiciones que pretendían, el lunes bloquearían la salida y la entrada de colectivos de las terminales de San Luis y de Merlo.

A medida que avanzaba la conferencia, Piñeyro engranaba cada vez más contra las actuales autoridades de la Secretaría de Transporte provincial, con quienes siempre mantuvo diferencias y a las que calificó de “gente intolerante”.

Pero no conforme con eso, los amenazó públicamente. “Los funcionarios que están se van el 10 de diciembre. Cuando a mí me dejen un trabajador en la calle, yo lo voy a buscar a su casa y eso no le va a gustar, porque yo me acuerdo de dónde viven. Se van a tener que ir de San Luis porque a cada trabajador se lo vamos a llevar a su casa. Y tómelo como quiera, pero a ningún trabajador lo van a dejar sin sus haberes porque iré a su casa, sea Anzulovich (secretario de Transporte), sea Bringas (jefe de Programa Transporte Automotor), y que se hagan cargo de la macana que se están por mandar”.

Una frase desafortunada, propia de matones.