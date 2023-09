Sondeo: casi el 90% está a favor de la llegada de Uber a la capital puntana

Las y los puntanos ven con buenos ojos la llegada a la ciudad de San Luis de Uber, la empresa multinacional que brinda servicios de movilidad. Al menos esos fueron los resultados de una encuesta realizada por El Diario de la República en Instagram, que determinó que el 88% (758 votos) cree que el arribo de la compañía resulta “necesaria” para contar con otra opción de traslado en la capital puntana.

“Obvio que tiene que venir Uber, así tienen competencia los taxis. Es muy necesario Uber en San Luis”, señaló @leandrorosco. “¡Me encanta! Lo necesitamos”, afirmó @paula.prettel, mientras que el usuario @bautista_20 dijo que “si a los remiseros no les gusta la competencia, que se pasen a Uber”.

El 12% (105 votos) que no está a favor de la llegada de la firma dice que “no le convencen” los servicios que pueda prestar la compañía.

La empresa de origen norteamericano, que tiene en la Argentina 10 millones de usuarios y 500 mil trabajadores, anunció la semana pasada su “próximo lanzamiento” en las siguientes ciudades: San Luis, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, San Fernando del Valle de Catamarca, Formosa, Río Cuarto y Concordia. En total, Uber estará disponible en más de treinta urbes del país.

Las personas que quieran trabajar con la firma podrán registrarse con un auto particular, un taxi o una moto. Se ha abierto un período de inscripción para el registro de conductores.

El director de comunicaciones de Uber Cono Sur, Juan Labaqui, señaló que la fecha real de implementación del servicio varía según las ciudades, pero subrayó que en los lanzamientos recientes este plazo ha sido de entre cuatro y cinco semanas.

Los interesados en manejar con Uber, ya sea con un auto particular, taxi o moto, podrán registrarse en t.uber.com/uberargentina, donde además encontrarán información sobre los requisitos y documentos que tienen que presentar.

La reacción de los taxistas

La Asociación de Taxistas no está muy conforme con la llegada de la compañía de movilidad. Apenas se confirmó el anuncio de su desembarco en la ciudad de San Luis, emitieron un comunicado en el que advirtieron, entre otras cuestiones, que las tarifas del servicio no serán baratas y que estas pueden llegar a triplicar los valores habituales. "San Luis necesita trabajar y generar ingresos, no emparchar y dar soluciones de cazabobos”, señalaron.

En Uber igualmente señalaron que en todas las ciudades donde el servicio está disponible, los taxistas están habilitados para registrarse y completar viajes pedidos a través del sistema.

Aseguran que entre abril y julio de 2023 aumentó en el país un 74% el número de viajes solicitados a través de la app que fueron completados por taxistas. Además, agregaron que en ciudades como Tucumán y Mendoza, los taxistas completan más del 10% de todos los viajes realizados a través de la aplicación.