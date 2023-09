Septiembre cierra el telón con actividades para todos los gustos

DESTACADOS

SÁBADO

Todo lo vivido

El casino New York recibe a Brenda González para despedir el último fin de semana de septiembre. Los mejores temas latinos llegan a la casa de juegos de la calle Pedernera para sentir el aroma a primavera y la buena fortuna. Será a partir de las 22 con entrada gratuita.

SÁBADO

Otro banquete en La Pedrera

Como hace cinco años, "La Renga” trae su festín de rock y distorsión a La Pedrera, el estadio villamercedino que vivirá un nuevo encuentro multitudinario. Las puertas se abren a las 15 para que el show de Chizzo y compañía ilumine una noche total.

OTRAS PROPUESTAS

MIÉRCOLES

Semana cortada

En la previa a los grandes recitales folclóricos que vienen a San Luis el mes que viene, “La Cuerda” se propone calentar motores en All Right. Un show para ir conociendo en el ambiente peñero.

Cuyanita del amor

Daniela Calderón lleva su tonada y su canción a Casa Mollo para darle al bar de la calle San Martín un poco de folclore independiente y autogestionado. La entrada para quienes quieran verla es libre y gratuita.

JUEVES

Blues de jueves

Con varios recitales en su haber en el escenario de All Right, “La 99 blues” sigue en su plan de recabar público con shows en vivo en los que demuestran su poderío en un género particular. La nueva cita es a las 22.

Melodías y filosofía

Nicolás Falcoff llega al ciclo Chandra con su repertorio traído desde el Valle de Traslasierra. El músico compartirá un concierto acústico e íntimo que además será filmado para ser compartido en internet. Será a las 21 en el pasaje Santa Cruz 54.

El último de septiembre

Se despide el noveno mes del año y con él los ensayos abiertos de "Ritual Percusión", el ensamble de tambores y demás instrumentos que indaga por varios estilos, siempre con el repiqueteo como protagonista. La presentación comienza a las 20 con entrada al sombrero.

VIERNES

Ala delta

"No va más”, la banda que mantiene un ritmo semanal en All Right llega ahora con un show tributo a “Divididos” que se podrá disfrutar, gratis, a partir de las 22.

Grandes clásicos

"Serú Girán", "Las Pelotas", "Divididos" y "Los Abuelos de la Nada" son algunas bandas que serán homenajeadas por "Saxofón&Co", que llega a Comuna con un show nuevo y repleto de vientos. Comenzará a las 21 con entradas a 1.500 pesos.

Risas cordobesas

A pocos meses de su última presentación en la provincia, el cordobés Camilo Nicolás hace su stand up “Tranqui piola” en el Teatro del Viejo Mercado, de Villa Mercedes. El show comenzará a las 21 y las entradas se consiguen por passline.com.

El asalto del siglo pasado

El primero de los documentales temáticos del concurso "Gerardo Vallejo" en estrenarse es “Asalto al Banco Nación de Villa Mercedes”, que con la dirección de Martín Ochoa recuerda el paso de Butch Cassidy por San Luis. Su avant premiere será en la sala 1 de Cine Fenix a las 19, con entrada gratuita.

SÁBADO

Club en el club

Por segunda vez en el año, “Gauchito club”, una de las bandas mendocinas con mayor proyección nacional, toca en Comuna, el club del sur de la ciudad. Un público afecto al baile se dará cita en un recital que comenzará a las 22 y promete música de todos los colores.