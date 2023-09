Transportes de pasajeros no habilitados: piden fuertes multas

El Concejo Deliberante de San Luis recibió la propuesta de aplicar fuertes multas, que podrían superar el millón de pesos, a los transportes de pasajeros que no se encuentren autorizados en la ciudad. Fue una de las iniciativas principales que realizaron las distintas agrupaciones de taxistas, que esta semana mantuvieron una reunión con los ediles ante el anuncio oficial de Uber de empezar a operar en la capital puntana.

“La reunión fue muy importante, porque es la primera vez desde que soy concejal que mantenemos un encuentro con todos los sectores relacionados a los taxis. Estuvieron propietarios y conductores, y nos manifestaron su preocupación por la llegada de Uber”, precisó el presidente de la Comisión de Transporte del Legislativo municipal, Juan Martín Divizia.

El sector dijo que, con el desembarco de la aplicación, el Municipio no tendría control sobre la actividad y, por ende, los taxistas estarían en situación de desventaja en relación a la empresa. “Habría una desregulación de la tarifa, los vehículos no tendrían ningún tipo de control y los choferes tampoco. Los conductores de taxis tienen libreta sanitaria y una serie de requisitos en el vehículo para que sean habilitados”, detalló el edil.

Es por eso que las diferentes entidades que agrupan a los taxistas pidieron que se incrementen las multas a aquellas personas que brinden en la capital puntana un servicio de transporte de manera ilegal.

La ciudad de San Luis tiene la ordenanza N° 3.007 que regula el servicio de taxis y colectivos urbanos, pero no contempla el servicio de Uber. “Todo el servicio de transporte de pasajeros dentro de la ciudad de San Luis tiene que estar dentro de esa ordenanza y la actividad de Uber no está en esa legislación. Si fuera un taxi con Uber sí, pero no como auto común. Esta actividad no está encasillada en esta normativa, por lo tanto, está prohibido que esos vehículos trasladen pasajeros. Es como los autos compartidos, está prohibido, y la Municipalidad lo está controlando constantemente”, comparó.

Aseguró que hasta el momento el único trámite que hizo Uber fue presentar una nota con membretes al Concejo Deliberante para anunciar su llegada a San Luis. El documento no está firmado por ninguna persona. “Estuve tratando de ingresar a la aplicación y todavía no permite generar un viaje en San Luis. Los representantes tienen las puertas abiertas del Concejo Deliberante para hablar con nosotros. Todas las empresas que operan en San Luis tienen su habilitación y pueden trabajar con normalidad”, describió.

El edil igualmente aclaró que por ahora no trabajarán en un proyecto de ordenanza específico que contemple la actividad de Uber en la capital provincial.

Divizia insistió que ante esta situación los taxis de la capital ya deberían tener en vigencia una aplicación propia similar a la que utiliza la empresa multinacional. “El sector tendría que utilizar las nuevas tecnologías y acercarse a los usuarios. Realmente hay una necesidad de un servicio como Uber, pero que sea utilizado por los taxistas, donde el usuario conozca cuánto le saldrá el viaje, quién lo llevará y en qué vehículo viajará. La idea es acercar el usuario al taxista. Cuando estuvo la aplicación Taxi 4.0 hubo resistencia. Si bien estaba apuntado a la seguridad, la aplicación tenía una segunda etapa que funcionaba como la de Uber, pero no tuvo éxito”, señaló.

► El anuncio de Uber

La semana pasada Uber, la multinacional dedicada a la logística de transporte de pasajeros, anunció su desembarco en San Luis y otras siete ciudades del país. La firma, a través de un comunicado, aseguró que busca ofrecer una nueva forma de movilidad "cómoda y confiable".

El director de Comunicación del Cono Sur de Uber, Juan Labaqui, subrayó que la aplicación indica el precio del viaje, quién es el conductor, y destacó que es el usuario quien elige el método de pago (efectivo, tarjetas o billetera virtual). También aclaró que, además de la ciudad de San Luis, estarán en San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, San Fernando del Valle de Catamarca, Río Cuarto (Córdoba), Formosa, y Concordia (Entre Ríos).

Uber señaló que las inscripciones ya están habilitadas en su página web. Pueden registrarse autos particulares, motos o taxis para brindar el servicio. La fecha real de implementación varía según las ciudades, pero en lanzamientos recientes este plazo ha sido

de entre cuatro y cinco semanas.

Los interesados en manejar con Uber, ya sea con un auto particular, taxi o moto, ya pueden registrarse en t.uber.com/uberargentina, donde, además, encontrarán información sobre los requisitos y documentos que tienen que presentar.

En la compañía indicaron que en todas las ciudades donde el servicio está disponible, los taxistas están habilitados para anotarse y completar los viajes solicitados a través de la app de Uber. “El vehículo utiliza su identificación exterior que ya traía y Uber le puede servir para complementar sus ingresos en horas de baja demanda”, ejemplificó Juan Labaqui, director de comunicaciones de Uber Cono Sur.

La firma indicó que entre abril y julio de 2023 aumentó un 74% la cantidad de viajes solicitados a través de la app que fueron completados por taxistas en el país. Además, agregaron que en ciudades como Tucumán y Mendoza, los taxistas hacen más del 10% de todos los viajes realizados con la aplicación en esas ciudades.

Redacción / NTV