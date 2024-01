Desazón y sorpresa ante la cancelación de las generativas

Los directivos de las escuelas generativas ya fueron informados que tendrán hasta junio para organizarse y hacer el traspaso a autogestionadas. Ante esta novedad, en las redes sociales muchos puntanos se manifestaron en contra de la decisión, ya que consideran que es otra medida política de “venganza” del Gobierno en relación a las acciones realizadas por la gestión saliente.

“Parajes donde nunca hubo escuelas secundarias, muchos niños lograron terminar la escuela porque si no hubiese sido por las generativas era imposible. Si las van a sacar, espero que lleven escuelas públicas como corresponde para que todos los niños puedan acceder a la educación que es su derecho”, aseguró Andrés Lucero en una publicación en las redes sociales de El Diario de la República, en las que se informaba sobre la transición de las generativas a escuelas autogestionadas.

“Poggi, el gobernador del odio”, opinó otra ciudadana, mientras que en esa línea Ivana Cabrera preguntó: "¿No van a dejar nada en pie? ¿Todo lo van a destruir? ¿Vinieron a gobernar o a vengarse? ¿Cuáles son las propuestas de gobierno?”, dijo.

“¡Qué locura! ¿Y los chicos también deben ser eco de los despropósitos de estos gobernantes? ¿Por qué apuntan a esas escuelas para la formación e integración de niños, adolescentes y jóvenes? Duele ver cómo hacen ejercicio de la politiquería y apuntan a destruir logros”, señaló Susana Vescia.

Un usuario en Instagram aseguró: "Cierran las escuelas que abrazaban a las niñeces que las otras formas de gestión desplazaban del sistema", mientras que otro no tuvo dudas en señalar: "Hay que ser una bestia para ir contra las escuelas".

Los comentarios de rechazo se repiten ante la inesperada decisión adoptada por el gobierno provincial.

“Las escuelas generativas son muy buenas, al menos donde van mis hijos, con profesores muy responsables y humanos abocados a los estudiantes, tanto con en el aprendizaje como en lo personal de cada alumno”, señaló Claudia Ojeda.

Incertidumbre

Según señalaron algunos directivos de escuelas generativas que dialogaron con El Diario, la reunión realizada hace pocos días con el ministro de Educación del Gobierno de San Luis, Guillermo Araujo, solo dejó incertidumbre. Esperan que durante la semana que viene tengan más precisiones sobre esta decisión que para algunos establecimientos puede implicar que corra riesgo el pago de los sueldos de los docentes.

“Las características de las escuelas autogestionadas es que las tradicionales están abarrotadas de niños; las que menos tienen son 1.200 estudiantes. Nosotros, por ley, no llegamos a ese número. También son contadas las generativas que tienen una estructura propia para ampliar el cupo de estudiantes, por lo general no tienen más de 150 estudiantes”, contó uno de los directivos que estuvo en la primera cita y que prefirió no difundir su nombre.

Distinción internacional

En 2019, las escuelas generativas de San Luis, que fueron impulsadas durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, obtuvieron el Premio de Oro otorgado por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (WSIS).

La distinción reconoció la capacidad de estas instituciones para brindar calidad educativa de manera gratuita y garantizar la inclusión de los alumnos.