Anticipan un 2024 favorable para el alquiler y venta de campos

La técnica agropecuaria, Valeria Pernas, además de dedicar toda una vida a la actividad rural y a vender semillas, es agente inmobiliaria, habló con el suplemento El Campo y brindó un panorama sobre el movimiento que tendrán los arrendamientos rurales. “Antes de que asumiera el nuevo gobierno, estaba todo muy tranquilo, solo había consultas. Tuvimos un 2023 con vaivenes, pero a partir del 15 de diciembre fue impresionante la cantidad de consultas que me hicieron por el alquiler de campos, es decir hubo un crecimiento notable”, indicó y especificó que la toma de decisiones estaba un poco lenta.

En este último mes asegura que la llamaban para recorrer lotes, “esto fue notorio durante los últimos días del año pasado. Es decir que hay mucha demanda. Los que estaban indecisos ya tomaron la decisión de revisar campos, me han hecho propuestas, fijaron fechas y estamos con algunos negocios. Me parece que hay como una tranquilidad, o una esperanza”, aseguró.

Sobre las preferencias de sus clientes, contó que en general la preferencia está en los campos agrícolas y le siguen en orden los mixtos. “En estos últimos días he mostrado solo campos agrícolas, algunos mixtos que tienen unas 300 hectáreas de monte; otros mixtos destinados al 50% a la ganadería y la otra mitad para agricultura. Cuando digo ganadero me refiero a que presentan monte natural. Estamos en San Luis y vamos corriendo las fronteras, mostramos campos en La Pampa, en Mendoza o en el límite de Mendoza con San Luis. Además ofrecemos la posibilidad de ir a La Rioja. En San Luis hoy no tenemos terrenos ganaderos en alquiler, esa es la gran faltante”, detalló Pernas.

“Cuando un productor desea alquilar un campo me llaman, tengo una cartera de clientes y en nuestra página y redes sociales hacemos difusiones, voy publicando los campos que tengo para ofrecer. Algunas de las publicaciones consisten en poner la cantidad de campos en alquiler con opción a compra. Esta es otra opción por la que me consultan. Por estos días tengo que ir al límite de San Luis con La Pampa, en el que por ejemplo en un principio se alquila, lo van conociendo, y si el campo cumple con las expectativas tienen la opción de comprarlo”, especificó y añadió que por lo general los contratos son a tres años.

“Es el inquilino el que ejerce esa opción de adquirirlo, porque ya estudió el campo, lo conoce, lo trabaja. Esto es para esta época del año. Cuando arranca marzo-abril, la gente me empieza a llamar porque sabe que yo tengo campos agrícolas, que son los contratos accidentales de cosecha que duran generalmente una cosecha o les recomiendo tanto al dueño del campo como a la empresa que alquila, que sea por más de tres años para que vayan rotando los cultivos”, dijo la productora, que como técnica agropecuaria les sugiere a sus clientes que hagan una reposición de nutrientes al suelo.

Pernas explicó que en el contrato, los dueños pueden especificar algunos aspectos como la cantidad de kilos de urea, o pedir que se fertilice de determinada manera, “entonces ganan los dos, porque el dueño del campo se queda tranquilo y el dueño de la empresa que sabe que lo que él pone lo va a recuperar, porque son muy costosos los fertilizantes”.

Otro aspecto que mencionó la agente inmobiliaria es que los valores de los alquileres de campo están atrasados, “la verdad es que la pregunta que nos podemos hacer sobre por qué será que ha crecido la demanda. Es porque aunque haya llovido, cayera granizo o los vientos generaran problemas, en general va a haber cosecha en todo el país, las perspectivas que tenemos a nivel gobierno son de que se abra todo. Los productores están esperando por el tema de retenciones. Además, el mundo demanda alimentos y nosotros sabemos que somos una fábrica, que podemos hacer todos los cultivos. Entonces hay una coyuntura que daría para que este sea un año de despegue, de recuperación”, opinó.

Para referirse a los números Pernas aseguró que “un alquiler de campo oscila entre los 4 y los 7 quintales de soja por hectárea; para arrendamiento agrícola; para la siembra de soja, girasol o maíz, dependiendo la zona, está entre los 300 y 700 dólares por campaña”.

En cuanto al valor de la hectárea agrícola también depende, no solo de la zona dentro de la provincia, sino también de otros factores como son la influencia de napa, calidad y cantidad de agua, acceso al campo, estado de las rutas, distancias a ciudades importantes, estructura y mejoras del campo. “Si es un campo desarrollado o a desarrollar nos encontramos con campos ganaderos de monte en la zona de Beazley, en el límite con Mendoza que está a 200 dólares la hectárea. Y hay campos agrícolas en zona Justo Daract cuyo valor está en los 6.000 dólares por hectárea. También campos mixtos en zona La Angelina de 3.500 a 4.000 dólares por hectárea. Un factor determinante en el valor de los campos para la venta, es el tiempo de plazo que se da para pagarlos, que en la mayoría de los casos inicia con una entrega y el resto es a 2 o 3 años”, concluyó.

En el plano nacional

En concordancia con lo que explica Valeria Pernas, la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) analizó el escenario a futuro para este sector y especificó que “durante 2023, un año electoral, pudo verse más actividad que en otros años electorales”, expresó en un informe la cámara presidida por José María Bauzá.

“Las causas pueden deberse a distintos factores, pero en términos generales, hubo una apuesta de los inversores a mirar y optar por poner su dinero en Argentina sin saber quién sería el próximo presidente”.

Además, remarcaron que si bien hay mucha incertidumbre, a nivel nacional existen motivos para ser optimistas. “Hasta ahora, las primeras e incipientes señales que manda el mercado han sido positivas”, indicó la CAIR, y aseguró que más allá de este optimismo, identificaron dos problemas que pueden repercutir de manera negativa en los negocios, uno es la elevada inflación que sufre la economía y la inseguridad, que en San Luis según los presidentes de las sociedades rurales de diferentes zonas de la provincia el abigeato está a la orden del día.

Como atenuante, remarcaron que la suba en la cotización internacional de los commodities y las expectativas de que se mantengan estos valores con buena demanda es una muy buena noticia para los campos agrícolas.

“La mala noticia es que nuevamente aumentaron las retenciones en muchos productos del agro”, advirtieron.

Con respecto a la ganadería, destacaron que se encuentra un peldaño por debajo en materia de expectativas en comparación al agro, pero se mantiene la demanda china y mejoraron los precios a nivel local”, sostuvieron. De este modo, el mercado inmobiliario rural estuvo más activo para campos agrícolas, y con una menor demanda para campos mixtos y ganaderos. Otra vez en coincidencia con lo planteado por Pernas.

Por otra parte, la Ley de Tierras fue incluida en el DNU que en estos días se está tratando a nivel legislativo, “no por la mera derogación vendrán inversores a la Argentina, primero tiene que haber seguridad jurídica, seguridad económica, estabilidad y un sistema cambiario libre. Cuando Argentina sea un país que reúna las condiciones para invertir lo harán”, argumentaron.

El informe volvió a coincidir con el análisis de Valeria Pernas al indicar que en el primer semestre hubo mayores movimientos y consultas, con ofertas que en muchos casos no llegaron a concretarse; y durante el segundo afirmaron que las ofertas se acercaron más a lo pretendido y se concretaron más operaciones.

Ante este escenario, se registró un aumento del valor de los alquileres agrícolas, que en el segundo semestre de 2023 osciló entre el 5% y 10%.