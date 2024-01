Caso Abel Ortiz: apelarán el fallo del juez que liberó a la peluquera

El viernes 19 Alejandra Espinosa, la única de las imputadas por la desaparición de Abel Ortiz que continuaba tras las rejas, recuperó la libertad. De un momento a otro, así de rápido, gracias a la resolución del juez de Garantías de Villa Mercedes Matías Farinazzo Tempestini. Eso, según Bautista Rivadera, el abogado de la familia del joven desaparecido, no es lo que correspondía. De acuerdo a lo que explicó, entre otros puntos, la medida de excarcelación no debió efectivizarse de manera inmediata solo porque el magistrado lo dispuso, lo que hubiera correspondido es que una Cámara Penal lo hubiera confirmado antes.

"El juez actuó de manera discrecional y unilateral. Entendió que no debió elevar la consulta a la Cámara y efectivizó la libertad de inmediato. Eso no se puede hacer", remarcó Rivadera. Por eso, el letrado adelantó que en los próximos días apelará el fallo de Farinazzo Tempestini.

Pero esa no es la única falta en la que el abogado basará su apelación. Contó, además, que la manera en que se manejó el Juzgado de Garantías 2, al menos en este caso, no respetó la Ley 27.372, aquella que regula los derechos y las garantías que tienen las víctimas en un proceso judicial. Sostiene eso porque dicho Juzgado ni siquiera lo notificó sobre la realización de la audiencia en la que determinaron la excarcelación.

"Yo me enteré de la liberación de Espinosa a través de los medios, porque nadie me notificó sobre la celebración de la audiencia", dijo.

Eso, según explicó, constituyó un agravio hacia el derecho que tienen las víctimas de ser notificadas de todas las resoluciones y de ser escuchadas en todos los actos. "Yo soy el abogado que representa a la parte querellante, en este caso la familia Ortiz, al no avisarme de la audiencia se nos restringió de la posibilidad de esbozar nuestros argumentos frente al juez para darle a entender por qué Espinosa no debía ser beneficiada con la excarcelación", fundamentó.

Otro punto que no respetaron fue el modo en el que desarrollaron la audiencia, dijo. La causa por la que la peluquera fue procesada por "Asociación ilícita" junto a su amiga María Vásquez y el excomisario Marcelo Acevedo está regida por el viejo Sistema Procesal Penal y ese disponía que la defensa, por ejemplo, debía expresarse de manera escrita y el juez también debía resolver de esa forma. Sin embargo, en la audiencia del viernes 19 todo, desde los argumentos de la defensa hasta el fallo del magistrado, fue hecho de modo oral, como lo establece el nuevo sistema.

Rivadera adelantó que también va a discutir el argumento por el que Farinazzo Tempestini le concedió la libertad a Espinosa. Ese por el cual el magistrado entendió que no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación si la mujer recuperaba la libertad. "Entendemos que, en ese aspecto, no es correcta la decisión porque hay una persona que todavía no aparece, que es Abel. Entonces, hay riesgos procesales, riesgos para la víctima. A los Ortiz les hicieron desaparecer a un hijo, un hermano y los imputados, los presuntos responsables, están en libertad. Hay riesgos porque no hablamos de un delito de lesiones, sino de la desaparición de una persona", manifestó.

El abogado recordó, además, que la peluquera recientemente fue beneficiada con la excarcelación en otra causa penal, que la tiene imputada junto a su hija, por intentar matar a tiros a un vecino. "Independientemente de que sean causas distintas, Espinosa es una persona que cuenta con un registro criminal y ya había gozado de la excarcelación por ese otro hecho, por lo que no amerita que goce de nuevo de ese beneficio", agregó.

La resolución, no obstante, ya fue apelada por el fiscal Néstor Lucero, quien durante la audiencia del viernes 19 se opuso a la liberación de la expareja de Abel.