Según mensajes, Abel tenía conflicto con un vecino

Dos testigos declararon en la investigación de una presunta asociación ilícita que habría sido responsable de la desaparición de Abel "Pochi" Ortiz, entre otros delitos. Son dos policías, uno del Departamento Investigaciones y otro de Informaciones de la Unidad Regional de Orden Público 2, que tuvieron la tarea de revisar las pericias hechas a los teléfonos secuestrados hace siete años, tras la desaparición del hombre que hoy tendría 36 años. Los efectivos confirmaron que en los celulares incautados los peritos hallaron mensajes en los que la expareja de Abel, la peluquera Alejandra Espinosa, le reprochaba al joven haber baleado a un vecino del barrio Eva Perón 2 de apellido Figueroa.

El contenido de esas comunicaciones van en consonancia con lo que Espinosa y el excomisario Marcelo Cecilio Acevedo, ambos sospechados de integrar la agrupación ilícita, declararon en sus respectivas indagatorias, en las que deslizaron la hipótesis de que la desaparición de Ortiz fue consecuencia de un grave problema, de vida o muerte, que tenía con los Figueroa.

Los policías confirmaron que por orden del juez Leandro Estrada ambos fueron comisionados para enviar los equipos telefónicos, de almacenamiento, pendrive y computadora a Mendoza, para ser analizados por especialistas de esa provincia. Y, en los primeros meses de este año, recibieron los cds que remitieron los peritos mendocinos con el contenido de los dispositivos y los informes de los análisis.

Si bien los efectivos aclararon que no pudieron conocer las conclusiones de las pericias, sí pudieron leer las comunicaciones que los profesionales lograron rescatar de los celulares secuestrados, algunos mensajes entre la peluquera y Ortiz y una grabación de una conversación entre tres policías que contaban que les había llegado el rumor de que Abel había sido golpeado e introducido a un auto la noche que desapareció.

En las audiencias, ambos testigos fueron interrogados con las mismas preguntas. Una de ellas fue si vieron un mensaje de Espinosa a "Pochi" del 12 de septiembre de 2014, es decir, cuatro días de antes de su desaparición, en el que la mujer le decía: "Vos le pegaste un tiro al A. y yo defendiéndote. Vas a ir preso. Tengo muchos testigos. Pero eso no me importa ¿Por qué no me decís bien qué te pasó? Yo no quería eso". La persona herida de un balazo a la que se refería Espinosa era uno de los Figueroa.

Según las versiones que dieron Espinosa y su supuesto examante, Acevedo, Ortiz había entrado en conflicto con los Figueroa desde que un chico de esa familia, que solía ir a lo de la peluquera, le robó un pendrive a la mujer.

De acuerdo a lo declarado por la peluquera y el excomisario, al joven desaparecido le preocupaba sobremanera que el adolescente difundiera el contenido del dispositivo. Puesto que, de acuerdo a la versión de la peluquera, había videos íntimos de "Pochi".

Según Espinosa, fue a raíz de ese robo que en marzo de 2014 "Pochi", en medio de una revuelta vecinal, atacó a tiros la casa de los Figueroa y también intentó quemarla.

