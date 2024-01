ATE recrudece las medidas de fuerza frente al silencio oficial

Si el dolor y la indignación se pudieran resumir en una imagen, la postal que dejó la lucha de ATE es la clave para entender los hechos. Una joven mamá con sus dos hijos, en medio de una jornada que rozó los 40 grados, reclamó desesperada algo tan simple como ser escuchada.

Por una medida arbitraria del intendente, Gastón Hissa, quedó entre los 200 despedidos municipales. Ahora teme que deberá vivir debajo de un puente, literalmente, ya que no puede pagar el alquiler. Así se vive el ajuste en la ciudad.

Este martes, los trabajadores endurecieron las medidas de fuerza. Por la mañana, reclamaron en Terrazas del Portezuelo contra la brutal guadaña de Claudio Poggi, que recortó donde más duele: en la gente. Hubo quema de gomas y el grito de la bronca se hizo sentir. Repudiaron la omisión del "Tratado de La Toma", la quita de plantas permanentes y el desdoblamiento salarial. Más tarde, alrededor de las 11:30, se congregaron en el edificio municipal para luchar por las reincorporaciones, entre otros tópicos.

“Tenemos salarios debajo de la línea de indigencia al quitar el 'Tratado de La Toma', con un Gobernador que no escucha. Desde que asumió pedimos audiencia, hemos notificado cada medida gremial y no hay respuestas. También hemos venido aquí (a la Municipalidad) para reclamar por los despidos. Se han concretado sin criterio, empujando a madres solteras, a compañeros que son el único sostén de familia, a que no puedan comer ni pagar sus alquileres. Es inentendible que en el peor momento de crisis, como pocas veces se ha visto, tengamos la insensibilidad de gobernantes que ajustan a los trabajadores”, lamentó el secretario general de ATE, Fernando Gatica, en diálogo con El Diario de la República.

A lo largo de la manifestación, que inició sobre la vereda de calle San Martín, se hizo escuchar la queja de los damnificados. Marcos, un joven que se encontraba con su familia, en medio de lágrimas y una garganta tomada por el dolor, dijo: “Estaba en Medio Ambiente, en Forestación. Era contratado y pasé a planta permanente el 30 de junio, pero me dicen que figuro el 1° de octubre, que por eso no me pueden renovar ni planta ni contrato, que se les ha caído el sistema. Juegan con eso para darme una excusa. Yo no lo puedo hacer entender porque no me escuchan. Tengo hijos. Mi hija tiene problemas de salud, los medicamentos los tengo que conseguir en el Hospital Garrahan en Buenos Aires, por eso necesito el trabajo, por mis hijos y mi familia. No quiero que me regalen nada, solo quiero trabajar, la dignidad de llevar el pan a mi casa. El intendente dijo que no se iba a meter con ningún trabajador y es lo primero que hizo; no cumplió su promesa”, manifestó.

Pascual Ortiz es un vecino del barrio Maximiliano Toro, que pasó por la zona y se solidarizó con la gente. Lamentó los hechos y acompañó a los trabajadores: “Yo trabajé en política para el intendente y el Gobernador. Estoy desilusionado por estas cosas que suceden en San Luis. No puede ser que de golpe hayan echado a 200 personas. Él dijo que iba a trabajar para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Si es una venganza para la gestión anterior, está equivocado”, apuntó.

En un momento de la convocatoria, se intentó un corte de calles, en Belgrano y San Martín; la acción duró algunos minutos.

Ingreso al edificio municipal y próximas medidas

Las acciones se intensificaron y los manifestantes ingresaron al edificio comunal. En el forcejeo, se rompió la puerta. La tensión cortaba el aire. Una vez adentro, el grito común pedía la presencia de Gastón Hissa, para que escuchara a los vecinos. En ningún momento hubo violencia hacia los empleados, ni se dañaron las instalaciones. De hecho, la propia Policía registró en imágenes cómo quedaron las oficinas al concluir la jornada: todo en orden.

Asimismo, Hissa acusó que hubo roturas y amedrentó con un mensaje que indicaba que tenía el nombre y apellido de quienes habían participado, para concretar una denuncia. En su temor, innecesario, mandó al COAR y al personal de Canes. “De acá nos vamos presos o con trabajo”, exclamaban los presentes en medio de un escenario que anunciaba lo peor.

Pese a los intentos fallidos de Hissa de esgrimir odio, el día fue pacífico. Solo se registró una fuerte discusión con personal policial que no permitía el ingreso de agua para los manifestantes (aunque sí accedían la provisión de agua para los uniformados). Más allá de eso, fue una tarde tranquila.

Los trabajadores compartieron un par de asambleas y diferentes debates. Tras analizar distintas alternativas y después de casi siete horas de reclamos en el interior de la Comuna, decidieron concluir la jornada. De todos modos, no abandonarán el reclamo. Este miércoles instalarán una carpa de la dignidad frente a la Municipalidad y planifican una olla popular.

“Esta insensibilidad que tiene el intendente no va a dar respuestas inmediatamente. No nos vamos a cansar y seguiremos reclamando. Los casos son terribles, es repudiable lo que está haciendo el intendente. Creo que se rompieron dos bisagras (al momento del ingreso), que son mucho menos que el dolor que le causaron a 200 trabajadores despedidos. Nosotros vamos a pagar las bisagras, pero lo que han hecho no tiene nombre. Hissa miente, tiene que tomar contacto con la realidad, dar la cara”, aseveró Gatica, quien al concluir la jornada no pudo contener la emoción y al igual que otros pares, soltó algunas lágrimas. El hambre duele, la injusticia lastima.