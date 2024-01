Daniel Pons: “Hay muy poca información sobre las propuestas para el agro puntano”

Daniel Pons. El productor dijo que la lluvia no alcanza a abastecer el suelo, el dique San Felipe tampoco tiene agua. Foto: Gentileza.

El panorama del sector agro en San Luis es incierto, todos esperan con ansias que aparezca el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, para que brinde políticas que favorezcan a la producción de la provincia. Buscan un norte; un plan de medidas con acciones que activen el trabajo rural. Durante un encuentro que se desarrolló en diciembre plantearon la creación de un Consejo Productivo Provincial que se pondrá en funcionamiento recién a mediados de febrero, que incluirá más reuniones, lo que conlleva un retraso importante en el desarrollo de iniciativas concretas para activar el sector. Además, en el último mes del año pasado dejó de regir la Ley de Emergencia Agropecuaria.

Daniel Pons es un productor del norte, posee una trayectoria de más de treinta años en la agricultura, elabora alfalfa y papa, es ingeniero agrónomo, asesor y tiene un máster en Economía Social.

Por estos días trabaja en un emprendimiento de agroturismo. Él afirmó: “No creo que ningún productor esté de acuerdo con que esa reunión del Consejo Productivo Provincial que va a realizar el Gobierno actual sea tan tarde, porque costará mucho llegar a febrero para reunirse y con suerte a marzo, cuando recién ponga en marcha alguna decisión. Deberían empezar ahora, no dentro de treinta días o cuarenta días, porque justamente enero es uno de los meses más complicados, sobre todo acá en esta zona”.

“Recorro los campos siempre, tengo uno en San Pablo que representa una buena zona de riego y es notorio que las lluvias no alcanzan, han sido pocas, los perfiles se presentan muy secos. De todas maneras, hay muchas cuestiones que deben atenderse, no solamente el tema de la falta de agua, sino que sería estratégico y propicio para los productores que se hagan reuniones ahora para encarar el nuevo ciclo, febrero es muy tarde. No tenemos claro bien qué es lo que quieren hacer, la verdad hay muy poca información sobre las propuestas en lo que se refiere a campo, tampoco sabemos bien quiénes serán las autoridades de cada repartición”, aseguró.

San Pablo es una zona en la que conviven producciones extensivas e intensivas, estas últimas son las que reciben riego y entre ellas se destacan la alfalfa, el maíz y la papa.

Los campos en general recibieron una menor cantidad de lluvia de la esperada, “se están recuperando los perfiles y tenemos el dique San Felipe bastante seco, el panorama es complejo. Entonces ahora sí es propicio hablar y hacer un diagnóstico, intercambiar opiniones con las autoridades, entre los productores y los profesionales para llegar a un marco en común y a partir de ahí aplicar las políticas públicas necesarias para que el sector se pueda reactivar y empiece a trabajar, a producir”, opinó Pons.

En cuanto a los 15 foros que realizó el actual equipo de Gobierno antes del 10 de diciembre, dijo: “Recién me estoy desayunando. Lo que pasa es que tal vez las nuevas autoridades vean al campo únicamente en la zona periférica de San Luis y Villa Mercedes. Pero la provincia es muy heterogénea, tiene muchos nichos productivos con distintas características. Estamos en una zona serrana donde hay varias microsituaciones. Entonces si se tienen en cuenta únicamente los lugares centrales se comete un error. La verdad no estábamos ni enterados de que se habían convocado a esos foros”.

Pons no se queda, avanza y la pelea todos los días. Otro de los trabajos que realiza tiene que ver con el agroturismo. “En uno de mis campos estoy realizando un novedoso emprendimiento de agroturismo, estamos en las primeras fases de reconversión del campo, que tiene diez hectáreas, como es muy chiquito para hacer producción tradicional, estamos retransformándolo en un proyecto familiar para brindar servicios de hostería, restaurant, pileta, cabañas y una serie de cuestiones muy interesantes. Ya está terminado el restaurante, la hostería está en vías de reconstrucción. También me dedico al asesoramiento en la producción de alfalfa y papa, porque ahora están entregando poca agua de dique”, concluyó.

Dentro de la provincia, al igual que Daniel hay muchos productores de diferentes actividades agropecuarias y de distintas escalas que están preocupados por la falta de celeridad en acciones concretas que favorezcan el desarrollo productivo de San Luis.