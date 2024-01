Las cremaciones crecen

Una funeraria consultada detalló que una cremación cuesta $480.000. Esto es porque trabajan con crematorios fuera de la provincia y deben trasladar el cuerpo. Otras firmas ofrecen el servicio con un crematorio instalado en la ciudad. Sin contar los servicios adicionales, cremar a un ser querido sale $120 mil pesos, según lo indicaron en una empresa familiar relevada.

En cuanto a las urnas, la cremación ya incluye una, pero las familias pueden elegir comprar en precios que van de los $50 mil a los $200 mil, de acuerdo al material y al diseño. Pueden ser de cerámica, madera y bronce.

“Hoy la cremación está avanzando muchísimo. Uno puede pensar que es para no pagar el cementerio, pero no es esa la razón. La razón es que la generación que viene tiene otro concepto de la muerte. Y no van al cementerio. Si hay algo que no quieren las personas es la segunda muerte. Nosotros morimos dos veces: la muerte física y la muerte del olvido. Por eso se crema, porque saben que el nieto no va a ir y el bisnieto, menos”, reflexionó el especialista Ricardo Péculo.

“Es por los costos o por la necesidad de que en los cementerios municipales no hay lugar. Y no se ha creado un cementerio municipal nuevo acá, que es una opción económica a comparación de los costos que puede tener un cementerio privado”, aportó, por su parte, Marcelo Castillo.