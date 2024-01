Una conversación necesaria

Un infarto, un accidente de tránsito o una muerte violenta. Son todas circunstancias que pueden tomar desprevenidas a las familias que, tras el dolor de la muerte de un ser querido, deben organizar un funeral. Los especialistas consultados coincidieron en dos cosas: pensar con detenimiento cómo quieren despedirse de su difunto y también tener conversaciones en vida, incómodas y necesarias, para evitar decisiones apresuradas.

“Una estadística indica que hay un fallecimiento en una familia cada diez años, salvo accidentes o alguna enfermedad repentina. Yo opino, en forma profesional, que la gente tiene que hablar de su fallecimiento. Y la gente no quiere hablar porque cree que hablar es anticipar y no es así”, apuntó Ricardo Péculo, tanatólogo y asesor de funerarias.

“Cuando uno viene a contratar un servicio de forma repentina, las familias a veces tienen que tomar decisiones que no están en condiciones de tomar. No me canso de escuchar que me dicen 'Ricardo, me arrepentí de cremarlo'”, admitió el especialista.

“Hay que organizar el funeral, decir cuál es el destino, porque no es lo mismo elegir destino a tierra, nicho, a bóveda o cremación, cada una de ellas trae su consecuencia. Hay que hablar en el seno familiar: '¿Qué honra fúnebre querés? ¿Cómo querés que te vistamos, a dónde te vamos a llevar? ¿Y por qué te vamos a llevar?'”, concluyó.

“Yo siempre le digo a la gente que viene a consultar, que nunca se queden con la primera opción y que se tomen el tiempo de pensar con la cabeza fría, más allá que es un momento sumamente doloroso, angustiante, desesperante. Yo siempre les pido que se centren en saber lo que quieren y que no decidan rápido”, dijo por su parte una empleada consultada.

“Le recomiendo a las personas que se tomen su tiempo para poder conversar con todos los integrantes de la familia, porque esto va a hacer que puedan tomar una buena decisión en los pasos a seguir y los destinos finales de su ser querido. Hay que estar preparados, saber que es parte de la vida. Hay que charlarlo en algún momento”, dijo, por último, Marcelo Castillo.