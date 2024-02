Dosep: Luisana continúa sin recibir sus medicamentos

La vida de Luisana depende de que Dosep, la obra social de los trabajadores estatales de la provincia, autorice el pago y envío de una medicación más que necesaria para su tratamiento autoinmune.

Luisana Suárez tiene 7 años y padece un cáncer muy peligroso. Su familia está luchando contra viento y marea para que la nena pueda realizarse los tratamientos necesarios para vivir dignamente, aunque la obra social se niega a ayudar.

La Justicia ya dictaminó, tras un amparo, que Dosep se haga cargo de la medicación y afronte el pago del alojamiento y viajes para la familia que la acompaña. Hasta anoche, la obra social continuaba sin hacerse cargo. El padre se dirigió a las oficinas de la obra social el miércoles y ayer, para ver en qué situación estaba su trámite, pero del otro lado solo hubo silencio. Al parecer, la secretaria que se hace cargo de su caso está de vacaciones, por lo que nadie supo responderle nada.

Sumado a todo esto, en Dosep ya son varias las trabas que le están poniendo al tratamiento de Luisana. La representante legal de la familia, Susana Placidi, comentó que ahora les están solicitando que realicen nuevamente una autorización para presentar en la aduana para que la medicación llegue.

Dosep debe reintegrarle al padre 300 mil pesos, correspondientes al mes de diciembre.

"Hace un ratito se comunicaron de Dosep conmigo —por ayer a la tarde—. Vuelvo a repetir lo mismo de siempre: son las personas más incompetentes e inhumanas que yo podría haber visto. Todavía lo tienen dando vueltas. Resulta que le vuelven a pedir una autorización firmada por escribano, que ya había sido presentada, pero que tiene que tener otro tipo de redacción", expresó Susana.

"Cuando la pidieron —contó—, les solicitamos por favor que enviaran si era un formulario específico o qué era que teníamos que mandar para certificar. No nos supieron decir, nunca nos mandaron ningún formulario. Entonces, redactamos como nos pareció una autorización para retirar el medicamento de la aduana".

Quien firmó el documento fue la escribana pública Carolina Chada. La abogada comentó que tuvo que viajar desde Córdoba un sábado para entregar todos los papeles lo antes posible a la obra social, para que salga todo rápido. Pese a todo, aún siguen sin obtener los medicamentos.

"Le hizo la certificación de firma y el papá de Luisana la llevó a primera hora del día lunes, hace bastante. Les llevamos todo. Hoy, ya pasaron más de tres semanas y, nuevamente, nos vuelven a pedir una autorización firmada por escribano. Llamé por teléfono para ver qué pasó, porque eso ya estaba enviado, y me dicen: 'Tiene que tener una redacción específica'. Yo les dije que están jugando con esta persona. Primero: no pueden pedir todos los días un requisito y a cuentagotas; segundo, cuando pedimos que nos enviaran el formulario para no errarle en la redacción, nadie nos mandó nada", comentó Placidi.

El padre está yendo a Dosep prácticamente todos los días para ver la evolución del trámite. "Como hay una chica que está de vacaciones, no le podían decir qué era lo que necesitaban. En Dosep, si la chica que está de vacaciones no vuelve, no saben qué es. Hoy —por ayer— retoma el caso otra persona para ver qué era lo que necesitaban, llama de nuevo a la droguería para no equivocarse y me escribe diciendo que la redacción es tal, me mandan un archivo de Word para que yo entienda cómo es", indicó Placidi.

La familia, junto con la abogada, ya presentó varias intimaciones a la causa para que Dosep responda y se haga cargo. Asimismo, al padre, quien es trabajador municipal de la ciudad capital, le están descontando del recibo de sueldo varios ítems con respecto al alojamiento en la ciudad de Córdoba, donde Luisana está realizando sus tratamientos. Allí debe viajar varias veces por mes. Por esta semana está en su casa, descansando.

Redacción/MGE