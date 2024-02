Orquesta Infanto Juvenil: crece el malestar por despidos

Malestar, incertidumbre y un gran dolor de cabeza se han apoderado de varias familias puntanas que forman parte de un grupo que quedó a la deriva por decisión del intendente Gastón Hissa. En este caso, cinco profesores de la Orquesta Infanto Juvenil de la Municipalidad fueron despedidos y piden su reincorporación. Los damnificados y damnificadas acusan que ya enviaron notas en las que solicitan una audiencia con el jefe comunal, pero no tuvieron respuestas todavía.

Según señalaron en las redes sociales, la Orquesta estaba compuesta por unos cuarenta estudiantes y funcionaba hace seis años. Su creación está contemplada en la Carta Orgánica municipal. Los docentes que fueron desafectados dicen que habían conseguido pasar a planta permanente en noviembre, luego de cumplir dos años dentro de la organización.

“Cuenta con 66 presentaciones públicas, se destaca por acompañar a Nito Mestre, en el concierto 50 Años Mestre Sinfónico. La Orquesta Infanto Juvenil es el único organismo sinfónico de la provincia, conformado por cuarenta niños, que apoyados por sus familias, hace años que estudian su instrumento musical de forma seria. Esto es como cerrar una escuela. Lo que aquí está en riesgo es el futuro de nuestros niños que ya hicieron una inversión a futuro para luego estudiar en una universidad y poder incorporarse en algún organismo como orquesta o escuela de música, ya que nuestra provincia aún no tiene. La Orquesta es un generador de fuentes de trabajo para nuestros niños; necesita tiempo y dedicación. Sobre todo continuidad en el tiempo”, explicaron en una nota difundida en las redes sociales.

Señalan que el funcionamiento de la Orquesta lo avala la Carta Orgánica municipal.

El Diario de la República dialogó con uno de los docentes despedidos, quien prefirió que no se revelara su nombre. Aseguró que las desvinculaciones comenzaron en enero, y solamente a dos profesores les llegó el telegrama. En esa línea, los demás se enteraron de los despidos porque no podían ingresar a la plataforma de Sigem y en el último recibo de sueldo les figuraba “pago final”.

“Cuando a ellos les llega el telegrama, empezamos a dudar, hasta que un día nos dijeron que fuéramos a hablar con Recursos Humanos de la Municipalidad, y cuando fuimos habían tomado otros trabajadores el edificio y no pudimos llegar”, explicó.

Por otro lado, señaló que dejaron una carta firmada por los docentes despedidos en la puerta de entrada, pero no tuvieron respuestas. A su vez, las familias de los estudiantes fueron a hablar con la dirección del Centro Cultural “José La Vía”. "Llevaron una nota hace un mes y la directora la perdió o no se sabe qué pasó. Los profesores fuimos a la Municipalidad, pero no sabemos más nada”, dijo.

Los despidos y el daño: uno de los damnificados aseguró que en algunos casos los docentes tenían como única fuente de ingresos dar clases en la Orquesta. "Los partió al medio. Algunos se tuvieron que mudar", dijo.

Las familias y los docentes advierten que a raíz de estos despidos peligra la continuidad de la Orquesta. En las redes sociales, varios ciudadanos manifestaron su descontento por la medida.

“Comparto por el futuro de nuestros excelentes músicos que forman cada año la Orquesta. Soy parte de esta gran familia y todos estamos muy tristes. ¡Que las melodías sigan sonando!”, expresó Mariela Lucero en una publicación de Facebook.

En otra publicación, Teresita Manrique expuso: “Se motivó a los niños y jóvenes para aprender música. No se debe dejar a estos niños y profesores sin su música”, afirmó.

Silvia Mercau, dijo: “Una orquesta infanto juvenil es un árbol en el desierto que con el paso de los años puede fructificar en nuevos ejemplares y brindar lluvia fresca a las generaciones futuras. ¡Protejan a esta Orquesta de San Luis y no la dejen morir! ¡Viralicen para que llegue a las autoridades del gobierno municipal!”, cerró la ciudadana desde su perfil de una red social.

