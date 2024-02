Instituto de Seguridad: insisten para que incorporen ingresantes

La arbitraria decisión de no incorporar estudiantes en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) “Coronel Juan Pascual Pringles” para el ciclo lectivo 2024 aún no puede ser digerida por los aspirantes y sus familiares, a quienes no solo les truncaron la ilusión de seguir, sino que han padecido un severo perjuicio económico por todos los estudios médicos que debieron afrontar de sus bolsillos. Por eso, le exigen al gobernador, Claudio Poggi, que revea cuanto antes la medida.

“Los estudios fueron realizados sin cobertura de mutual y obra social, ya que cuando se mencionaba dónde serían presentados, nos indicaban que tenían que ser abonados de contado, generando a los padres gastos superiores a los 200 mil pesos por chico. Pese a eso, el esfuerzo se realizó de igual manera, ya que era la ilusión comenzar cuanto antes”, indicó una mamá que le envió una carta al Gobernador de su puño y letra.

Indicó que no solo los aspirantes cumplimentaron todos los estudios médicos solicitados (psicológicos, encefalogramas, análisis de consumo de estupefacientes, bucodental, ecocardiograma, audiometría, radiografías), sino que también superaron pruebas de aptitud física para ingresar a una orden de mérito que nunca fue tenida en cuenta.

“Solo se esperaba la fecha de ingreso con mucho entusiasmo, pero para nuestra decepción lo único que recibimos fueron malas noticias”, sostuvo la madre, quien pidió no difundir su nombre pero que sí puso su firma en la nota como “una de tantas mamás” que ven cómo a sus hijos le quitaron el futuro que anhelaban.

El 3 de enero, el gobierno provincial informó que el ciclo lectivo 2024 del Instituto de Seguridad Pública quedaba suspendido y que no se incorporarían estudiantes por no existir las “condiciones edilicias” para el dictado de clases. Tampoco se confirmó que en 2025 se vuelvan a abrir los ingresos. Muchos sospechan que la medida se vincula con el arribo de Gendarmería a la provincia, que desembarcaría en el Set de Cine de La Punta.

Además, en febrero se dejó sin efecto el llamado a 32 profesionales que habían cumplido con todos los requisitos para comenzar a dictar distintas materias durante el ciclo lectivo de 2024.

“Le propusimos a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, que se realizara el primer año en otro edificio o en forma virtual y la respuesta fue un rotundo no”, señaló la madre.