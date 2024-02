Juan Falú, el caballero de la guitarra

En su casa de la infancia de Tucumán, comandada por su padre melómano, Juan Falú escuchó cuando era adolescente una versión de "La Calle Angosta" interpretada por "Los Cinco del Norte", un grupo de su provincia. A partir de ese momento, el gran guitarrista mantuvo una relación especial y cercana con la música de la región.

Para demostrarlo, hoy y mañana, en los recitales que dará en el Boliche Don Miranda, de Villa Mercedes —donde tocará con el local Carlos García—, y Coco resto bar, en Potrero de los Funes, hará, además de un repertorio con sus composiciones y otros clásicos de la música folclórica, obras del cancionero cuyano. "Yo sé que allá no les gusta tanto que alguien que no es de la región toque esos temas, pero yo no me achico para nada", dijo, en broma, el músico.

Tras tantos años de carrera y de relaciones, el vínculo de Falú con la cueca, los gatos y las tonadas es más directo. El tucumano mencionó a Jorge Marziali, Marita Londra, Félix Dardo Palorma, José Zavala y Alfredo Alfonso, y la contemporánea Daniela Calderón como músicos que le generan "mucho placer escuchar".

Sin embargo, Juan reconoció que pese al rico estado musical del folclore cuyano, es difícil que sea aceptado por el gran público. "Las industrias musicales dejan mucho que desear. Dominan el mercado y la población consume lo que le mandan; pero hay otra parte de la sociedad a la que le interesa su cultura, que la quiere. Por eso va a ser difícil debilitarla".

La solución que encuentra el guitarrista, en principio, es que sea la propia región la encargada de velar por su música. Considera Falú que si los jóvenes cuyanos mantienen y reproducen los ritmos de la zona, será más fácil que de allí se expandan para que "los otros la saboreen".

Hace mucho tiempo que Juan es un conspicuo defensor de las causas culturales vinculadas con el Estado. De hecho, recuerda que en San Luis fue jurado de las Becas Siglo XXI, que permitieron que cientos de puntanos pudieran desarrollar su arte.

Por eso, la embestida que el gobierno nacional practicó contra el quehacer artístico del país vía ley de “Bases” le parece "un horror". "Yo soy parte —aclaró— de la mitad de la sociedad que cree que está viviendo una pesadilla".

El tucumano encuentra, no obstante, alguna esperanza en que "en estos momentos se genere una gran transformación, como sucedió históricamente en este país cada vez que la pasamos mal".

Aclaró, por si hiciera falta, que la transformación que pregona no es la misma que la que propone "el Presidente", a quien en ningún momento de la entrevista con etc. mencionó por su nombre. "Nosotros queremos un cambio en el modo de llevar la política para que esté, otra vez, al servicio del pueblo. Para eso, nuestra resistencia tiene que ser el motor".

Como si la pesadilla en la que vive Juan no fuera suficiente con la intentona oficial, las imágenes que le llegaron la semana pasada de la represión policial a los manifestantes contra la nueva ley lo sumergieron en una etapa aún más angustiante, que, según dijo, lo remitió directamente "a los peores momentos de la dictadura militar".

► PARA AGENDAR

• DÍA: este martes y miércoles

• HORA: 21:30

• Lugar: Hoy: Boliche Don Miranda, Villa Mercedes.

Mañana: Coco resto bar, Potrero de los Funes.

Redacción / NTV