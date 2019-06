Juan Falú, el caballero de la guitarra, en San Luis

En noviembre del año pasado, Juan Falú llegó al patio de Al Picoteo, Club Social con su cancionero tradicional en el que el folclore fue el protagonista principal. Con las mesas llenas y más tiempo del que estipulaba arriba del escenario por la buena energía del ambiente, el tucumano prometió volver lo más pronto posible para interactuar con su público puntano.

La espera terminó y este viernes el guitarrista cumplirá su promesa a las 22:30, cuando se presente en el mismo lugar con su guitarra y su canción. La entrada costará 300 pesos con promociones de cinco entradas por mil pesos. Además, este sábado a las 21 subirá al escenario de la sala Amigos de Merlo, de la Villa de Merlo con entradas especiales a 200 pesos.

En esta oportunidad, el patio de Al Picoteo no será el lugar en el que Falú desenvuelva sus canciones, lo hará en el bar del club social, que tiene techo y buena calefacción para apaciguar el clima frío de la ciudad.

"En San Luis hay mucho talento joven en todas las artes"

"Llego con mi repertorio a cuestas que incluye canciones que acumulo a medida que pasan los días y se suman con el tiempo. También hay composiciones nuevas que escribí los últimos años. Estoy en un período donde empecé a componer y cantar con más frecuencia las letras más nuevas", expresó Juan ayer en una charla con El Diario en la que anunció que en el medio del concierto realizará un homenaje a su recordado colega Jorge Marziali.

"Tuvimos una relación afectiva y creativa muy fuerte. Interpreto tres canciones que compusimos juntos y me remonta a los proyectos que realizamos y presentamos en diferentes ciudades", agregó Juan, que también compartió momentos en diversos homenajes realizados en todo el país junto a Simón, el hijo de Marziali.

Falú vuelve a San Luis luego de estar de gira por Estados Unidos con conciertos magistrales en diversas instituciones, teatros y escuelas. "Es la tercera vez que visito Estados Unidos con mi guitarra. Estuve por cinco ciudades diferentes. El lugar que más disfruté fue Chicago, allí toqué en una escuela de música, que no solo se enfoca en la educación académica, sino también en la parte social. Llevar la música a la comunidad es un objetivo que cumplen y tuve la oportunidad de hacerlo yo también. Fue un lindo encuentro con colegas de todas las edades", recordó.

Para Juan, volver a San Luis es un gusto que se da cada año y una visita recurrente que comparte con colegas de la provincia que lo visitan en sus recitales. "Cuando en el 2017 organicé el encuentro de 'Guitarras del Mundo', en Potrero de los Funes, conocí muchos guitarristas y cada vez que llego a la ciudad nos saludamos y compartimos experiencias. En San Luis hay talento guitarrero, pero mucho más talento joven en diferentes disciplinas artísticas", contó Falú.

El músico, que tiene su trayectoria armada entre las cuerdas de su guitarra, expresó que no le sorprende el talento que nace de los jóvenes, sino la libertad que tienen los nuevos folcloristas para salir a escena y no encasillarse en un solo género musical.

"Hacen música tradicional, pero utilizan recursos modernos del lenguaje musical, algo que valoro y aprecio atentamente. Existe una desestructuración del lenguaje que es ejemplar. Yo lo utilizo dentro de mis limitaciones, probabilidades y herramientas", explicó el tucumano.

Aunque la cultura se renueva con nuevas voces, Juan expresó que mientras el país viva una crisis económica y política, la cultura no crecerá y si lo hace será gracias a los proyectos independientes y no a las políticas de gobierno. "Lo que vale en estos momentos es el arte que surge desde la creatividad de los pueblos. Lo más creativo que veo en la actualidad es el humor que se desarrolló en torno al cuestionamiento al gobierno nacional. Siento que es algo extraordinario, pero no hablo de un humorista o una comedia, sino el humor general que nació para sobrellevar la crisis. Siento que me gusta más que una canción", concluyó.