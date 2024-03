Realizaron la primera colecta de sangre del año en la ciudad

En el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, el Banco Central de Sangre de San Luis junto a la Fundación local "Santi Kunz" realizaron la primera colecta de sangre de 2024 en la ciudad. Más de diez mercedinos se acercaron al Salón Azul de la Municipalidad para la extracción, y los que desearon también se registraron como donantes de médula ósea.

“Nuestro objetivo es acercarnos a donde estén las personas. Por lo general asistimos a colegios, iglesias y distintas instituciones”, contó María Inés Blanchet, jefa del Banco de Sangre.

Añadió que además de las visitas externas, los vecinos pueden donar en cualquier momento del año en los diferentes puntos de recolección que tiene la institución; en Villa Mercedes está ubicado en el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”.

Las enfermedades raras o poco frecuentes pueden ser, por ejemplo, las inmunodeficiencias. “Son patologías crónicas, invalidantes y con tratamientos costosos, entonces también la idea era concientizar sobre este tema”, dijo Blanchet.

Sugieren realizar la donación de sangre cada dos meses los hombres, y cada tres las mujeres. La especialista indicó que pueden realizarse la extracción hasta cuatro o cinco veces en el año como máximo.

“De todas formas, siempre remarcamos que con que donen una vez al año ya ayudan un montón”, destacó la mujer, y agregó que con la apertura del Hospital Central "Ramón Carrillo" la demanda tuvo un importante aumento.

Asimismo, Blanchet reveló que en 2023 registraron una cifra aproximada de cinco mil donantes, y en años anteriores manejaban un número cercano a los tres mil quinientos.

Fabio Kunz, director de la fundación, le comentó a El Diario que la consulta más frecuente que reciben es si ser donante trae algún tipo de consecuencia o secuela en la salud del voluntario.

“Cuando hablamos de médula ósea no tiene nada que ver con la médula espinal, es decir, que no se toca la columna. Por eso les manifestamos a los interesados que no se preocupen, porque lo único que precisa el paciente son las células madres, que en un cuerpo sano se vuelven a generar en dos meses”, explicó.

También aclaró que aquellos que se registran son donantes potenciales, ya que primero su código genético debe coincidir con el de la persona que necesita la médula ósea.

“La donación final se hace en Córdoba o Buenos Aires en centros especializados; es ambulatoria, dura unas tres horas y no tiene ningún tipo de secuela ni riesgo para el voluntario. Además, el Incucai se hace cargo de todos los gastos como el traslado y el alojamiento el tiempo que dure el procedimiento”, expresó Kunz.

El año pasado hubo una primera persona registrada en Villa Mercedes que viajó para realizar la donación. El director de la fundación dijo que también contactaron a cinco más de la ciudad para comenzar con el proceso de compatibilidad.

“Estamos muy contentos porque vemos el fruto de todo el trabajo de concientización que hacemos”, concluyó.